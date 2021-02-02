Детективы НАБУ повторно вручили Вовку повестку о вызове в суд

Председателю Окружного админсуда Киева Павлу Вовку вручили повестку в суд. Первый раз детективы НАБУ это сделали в конце декабря 2020 года, тогда Вовк выбросил повестку из машины.

Детективы Национального антикоррупционного бюро 2 февраля вручили председателю Окружного админсуда Киева Павлу Вовку повестку о вызове в Высший антикоррупционный суд. Об этом сообщила пресс-служба НАБУ в Telegram.

"1 февраля он в очередной раз проигнорировал требования законодательства, отказавшись получить от детективов НАБУ ходатайство об отстранении его от должности председателя суда, а вечером того же дня в очередной раз не явился в НАБУ по повестке о вызове",– отметили в сообщении.

НАБУ опубликовало видео, в котором Вовку зачитывают ходатайство в лифте, затем – когда судья идет по улице. Все это время Вовк не слушает следователя. Представитель НАБУ сообщил главе ОАСК, что он должен явиться на заседание суда по избранию меры пресечения 3 февраля в 11.00.

24 декабря 2020 года детективы НАБУ вручили Вовку повестку о вызове в ВАКС. Главу ОАСК вызвали на допрос 5 января 2021 года. Судья отказывался принимать повестку, следователь закинул ее в салон автомобиля.

17 июля 2020 года НАБУ сообщило, что правоохранители вручили подозрения Вовку и другим судьям, а также тогдашнему руководителю Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку.

Вовку инкриминируют ч. 3 ст. 27, ст. 351-2 (организация препятствования деятельности Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины), ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 375 (организация вынесения судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления) и ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины.

Подозрения основаны на анализе записей, которые были сделаны в кабинете Вовка и обнародованы 26 июля 2019 года. Тогда в прокуратуре заявляли, что судьи ОАСК системно вмешивались в деятельность высших органов власти Украины. В ОАСК заявили о грубом вмешательстве в свою деятельность, попытках давления на судей и их дискредитации. Вовк сказал, что обыски в помещении суда – это "цирк", а записи разговоров судей, обнародованные правоохранителями, сфальсифицированы.

11 августа НАБУ объявило Вовка, четырех судей ОАСК и двух экс-членов Высшей квалификационной коллегии судей в розыск, так как они не являлись на допросы.

По данным "Украинской правды", генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала представление в Высший совет правосудия об отстранении нескольких судей ОАСК (в том числе председателя суда Вовка) 14 августа.

3 ноября Вовка снова объявили в розыск. В ответ на информацию в СМИ о розыске в Окружном админсуде Киева заявили, что Вовк с 2 ноября находится на больничном в связи с самоизоляцией из-за коронавирусной инфекции СOVID-19, и подчеркнули, что информация об игнорировании повесток не соответствует действительности. Вовк заявлял, что повесток не получал.

В конце ноября Вовк заявил, что не будет ходить на допросы в Национальное антикоррупционное бюро.