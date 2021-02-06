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Дело о пленках ОАСК. В ВАКС заявили, что давления на судью, который разрешил принудительный привод Вовка, не было

Центр противодействия коррупции сообщал, что следственный судья Высшего антикоррупционного суда Андрей Бицюк удовлетворил ходатайство о принудительном приводе в суд главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка, несмотря на "чрезвычайное давление" Высшего совета правосудия. В ВАКС заявили, что утверждения о давлении не соответствуют действительности.

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Бицюк призвал воздержаться от публикаций о давлении
Бицюк призвал воздержаться от публикаций о давлении
Фото: hcac.court.gov.ua

Высший антикоррупционный суд опровергает сообщения о возможном давлении на судью Андрея Бицюка, который разрешил принудительный привод в суд главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка. 

Центр противодействия коррупции сообщал, что Бицюк удовлетворил ходатайство о приводе, несмотря на "чрезвычайное давление" Высшего совета правосудия. В суде заявили, что это не соответствует действительности.

"Андрей Бицюк подчеркивает, что принимает решение по данному делу, так же, как и в остальных делах, которые он рассматривает, исходя исключительно из материалов дела, руководствуясь действующим уголовным процессуальным законом и исходя из внутреннего убеждения, которое основывается на всестороннем, полном и беспристрастном исследовании всех обстоятельств в уголовном производстве", – сообщила пресс-служба суда в Facebook. 

Бицюк призвал воздержаться от публикаций о давлении, вероятном влиянии или других "категорических и лишенных основания суждениях" по этому и других его делах. 

https://www.facebook.com/HACCUkraine/posts/452683779435593

24 декабря 2020 года детективы НАБУ вручили Вовку повестку о вызове в ВАКС. Главу ОАСК вызвали на допрос 5 января 2021 года. Судья отказывался принимать повестку, следователь закинул ее в салон автомобиля. Процесс детективы снимали на видео. 3 января они повторно попытались вручить повестку Вовку. Судья отказывался получать документ, детектив зачитал его, сопровождая Вовка в лифте и на улице. Детектив сказал, что глава ОАСК должен был явиться сегодня в суд к 11.00. Происходящее снова снимали на видео.

17 июля 2020 года НАБУ сообщило, что правоохранители вручили подозрения Вовку и другим судьям, а также тогдашнему руководителю Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку.

Вовку инкриминируют ч. 3 ст. 27, ст. 351-2 (организация препятствования деятельности Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины), ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 375 (организация вынесения судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления) и ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины.

Подозрения основаны на анализе записей, которые были сделаны в кабинете Вовка и обнародованы 26 июля 2019 года. Тогда в прокуратуре заявляли, что судьи ОАСК системно вмешивались в деятельность высших органов власти Украины. В ОАСК заявили о грубом вмешательстве в свою деятельность, попытках давления на судей и их дискредитации. Вовк сказал, что обыски в помещении суда – это "цирк", а записи разговоров судей, обнародованные правоохранителями, сфальсифицированы.

11 августа НАБУ объявило Вовка, четырех судей ОАСК и двух экс-членов Высшей квалификационной коллегии судей в розыск, так как они не являлись на допросы.

По данным "Украинской правды", генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала представление в Высший совет правосудия об отстранении нескольких судей ОАСК (в том числе председателя суда Вовка) 14 августа.

3 ноября Вовка снова объявили в розыск. В ответ на информацию в СМИ о розыске в Окружном админсуде Киева заявили, что Вовк с 2 ноября находится на больничном в связи с самоизоляцией из-за коронавирусной инфекции СOVID-19, и подчеркнули, что информация об игнорировании повесток не соответствует действительности. Вовк заявлял, что повесток не получал.

В конце ноября Вовк заявил, что не будет ходить на допросы в Национальное антикоррупционное бюро.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Павел Вовк, Высший совет правосудия, судья, суд, ВАКС, ОАСК
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