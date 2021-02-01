Глава Минюста: Новое украинское правописание не отменят до ВНО

Ученики могут спокойно учить новое украинское правописание и готовиться за ним к внешнему независимому оцениванию в 2021 году, успокоил глава министерства юстиции Денис Малюська.

Новое украинское правописание можно будет переутвердить решением Нацкомиссии по стандартам государственного языка, написал Малюська Фото: Denis Malyuska / Facebook

Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что Кабмин подаст апелляцию на решение Окружного административного суда Киева об отмене новой редакции украинского правописания. Это значит, что ученики могут продолжать готовиться за ним к внешнему независимому оцениванию в 2021 году, написал Малюська в Facebook.

"Это решение не вступило в законную силу и не наберет в ближайшее время, поскольку мы подадим на него апелляционную жалобу. До окончания рассмотрения нашей апелляции постановление Кабмина будет оставаться в силе, то есть украинское правописание, утвержденное в 2019 году, остается в силе", – сообщил Малюська.

По его мнению, учитывая продолжительность судебных разбирательств в условиях пандемии, как минимум до нынешнего ВНО изменения правил правописания не произойдет.

Малюська отметил, что Минюст еще не получал судебного решения ОАСК. Он предполагает, что постановление Кабмина о новом правописании было отменено судом из-за нарушения процедуры во время его принятия. В частности, закон, который давал право правительству принимать решение, признали неконституционным.

В то же время, по словам министра юстиции, "шансы на возвращение украинского правописания остаются".

"Его можно будет переутвердить решением Национальной комиссии по стандартам государственного языка, если этот орган сочтет это целесообразным", – подчеркнул Денис Малюська.

22 мая 2019 года Кабмин Украины утвердил постановление о принятии новой редакции украинского правописания. 24 мая Институт языкознания имени Александра Потебни обнародовал полный текст новой версии правописания (.pdf) и список основных отличий (.pdf) от варианта 1992 года. В институте предупреждали, что в ходе подготовки к официальному опубликованию возможны издательско-редакционные коррективы.

Новая редакция начала применяться с 3 июня. 4 июня Минобразования опубликовало окончательную новую редакцию правописания. 15 августа в Минобразования сообщили, что в ближайшие пять лет не будут проверять знание нового украинского правописания во время внешнего независимого тестирования.

В ОАСК подали два иска об обжаловании новой редакции правописания.

Гражданка Елена Пиргас, которая действует в интересах своей дочери Юлии, ученицы седьмого класса, обратилась в суд 5 июня. "По мнению истицы, правительство, принимая изменения в правописание, действовало вне рамок своих полномочий и не учло реального состояния развития украинского языка, что усложнит его изучение и грамотное использование", – сообщали в ОАСК.

После первого заседания Юлия Пиргас заявила, что новое правописание "порочит" украинский язык, делает его "смешным и несовременным". Мать школьницы сказала, что поддерживает иск дочери.

10 сентября в суд подали еще один такой иск. 1 ноября ОАСК объединил материалы двух дел в одно производство, говорится на сайте суда.

28 января 2021 года ОАСК отменил постановление Кабмина, утвердившее новую редакцию украинского правописания.