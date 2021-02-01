ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Глава Минюста: Новое украинское правописание не отменят до ВНО

Ученики могут спокойно учить новое украинское правописание и готовиться за ним к внешнему независимому оцениванию в 2021 году, успокоил глава министерства юстиции Денис Малюська.

Новое украинское правописание можно будет переутвердить решением Нацкомиссии по стандартам государственного языка, написал Малюська
Новое украинское правописание можно будет переутвердить решением Нацкомиссии по стандартам государственного языка, написал Малюська
Фото: Denis Malyuska / Facebook

Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что Кабмин подаст апелляцию на решение Окружного административного суда Киева об отмене новой редакции украинского правописания. Это значит, что ученики могут продолжать готовиться за ним к внешнему независимому оцениванию в 2021 году, написал Малюська в Facebook.

"Это решение не вступило в законную силу и не наберет в ближайшее время, поскольку мы подадим на него апелляционную жалобу. До окончания рассмотрения нашей апелляции постановление Кабмина будет оставаться в силе, то есть украинское правописание, утвержденное в 2019 году, остается в силе", – сообщил Малюська.

По его мнению, учитывая продолжительность судебных разбирательств в условиях пандемии, как минимум до нынешнего ВНО изменения правил правописания не произойдет.

Малюська отметил, что Минюст еще не получал судебного решения ОАСК. Он предполагает, что постановление Кабмина о новом правописании было отменено судом из-за нарушения процедуры во время его принятия. В частности, закон, который давал право правительству принимать решение, признали неконституционным.

В то же время, по словам министра юстиции, "шансы на возвращение украинского правописания остаются".  

"Его можно будет переутвердить решением Национальной комиссии по стандартам государственного языка, если этот орган сочтет это целесообразным", – подчеркнул Денис Малюська.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1346516889062363&id=100011121947008

22 мая 2019 года Кабмин Украины утвердил постановление о принятии новой редакции украинского правописания. 24 мая Институт языкознания имени Александра Потебни обнародовал полный текст новой версии правописания (.pdf) и список основных отличий (.pdf) от варианта 1992 года. В институте предупреждали, что в ходе подготовки к официальному опубликованию возможны издательско-редакционные коррективы.

Новая редакция начала применяться с 3 июня. 4 июня Минобразования опубликовало окончательную новую редакцию правописания. 15 августа в Минобразования сообщили, что в ближайшие пять лет не будут проверять знание нового украинского правописания во время внешнего независимого тестирования.

В ОАСК подали два иска об обжаловании новой редакции правописания.

Гражданка Елена Пиргас, которая действует в интересах своей дочери Юлии, ученицы седьмого класса, обратилась в суд 5 июня. "По мнению истицы, правительство, принимая изменения в правописание, действовало вне рамок своих полномочий и не учло реального состояния развития украинского языка, что усложнит его изучение и грамотное использование", – сообщали в ОАСК.

После первого заседания Юлия Пиргас заявила, что новое правописание "порочит" украинский язык, делает его "смешным и несовременным". Мать школьницы сказала, что поддерживает иск дочери.

10 сентября в суд подали еще один такой иск. 1 ноября ОАСК объединил материалы двух дел в одно производство, говорится на сайте суда.

28 января 2021 года ОАСК отменил постановление Кабмина, утвердившее новую редакцию украинского правописания.

Теги: Украина, Facebook, правительство, украинский язык, ВНО, Минюст, апелляция, учения, правописание, суд, жалоба, Денис Малюська, ОАСК, Кабмин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
Новая редакция правописания продолжает действовать, подчеркнули в комиссии
В Кабмине объяснили, какая редакция украинского правописания действует после решения ОАСК
29 января, 2021 19.33
Новое правописание было утверждено в мае 2019 года
ОБЩЕСТВО
Отмена украинского правописания. Иск подала семиклассница из-за опасений не сдать ВНО
29 января, 2021 13.58
Коломиец: Мы считаем незаконным соответствующее решение ОАСК
Кабмин подаст апелляцию на решение ОАСК об отмене новой редакции украинского правописания – замминистра юстиции
28 января, 2021 19.10
Кабмин может обжаловать это решение
ОБЩЕСТВО
Админсуд Киева отменил новое украинское правописание
28 января, 2021 18.09
Суд еще не назначил дату следующего заседания
Суд перенес рассмотрение дела о новой редакции украинского правописания
8 ноября, 2019 01.29
Суд еще не решил, открывать ли производство по иску
В Окружной админсуд Киева подали еще один иск об отмене новой редакции украинского правописания
10 сентября, 2019 20.18
При выполнении творческого задания на ВНО ученики могут использовать новое правописание, сказал Бойко
ОБЩЕСТВО
В ближайшие пять лет проверять знание нового украинского правописания во время тестирования не будут – Минобразования
15 августа, 2019 15.44
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Жюри выбрало песню, с которой Gо-A отправится на "Евровидение 2021"
Жюри выбрало песню, с которой Gо-A отправится на "Евровидение 2021"
Герцогиня Кембриджская нарушила протокол, опубликовала в сети первое селфи-видео
Герцогиня Кембриджская нарушила протокол, опубликовала в сети первое селфи-видео
Как сейчас выглядит 26-летний сын Кидман и Круза? Фото
Как сейчас выглядит 26-летний сын Кидман и Круза? Фото
"С 40-летием, моя любовь". Супруга Тимберлейка показала мужа с короной на голове
"С 40-летием, моя любовь". Супруга Тимберлейка показала мужа с короной на голове
"Промыли мозги и заставили подчиняться". Экс-невеста Мерилина Мэнсона обвинила его в многолетних издевательствах
"Промыли мозги и заставили подчиняться". Экс-невеста Мерилина Мэнсона обвинила его в многолетних издевательствах
Павлик рассекретил пол своего будущего ребенка
Павлик рассекретил пол своего будущего ребенка
Сценарист "Симпсонов" Марк Уилмор умер от COVID-19
Сценарист "Симпсонов" Марк Уилмор умер от COVID-19
100-летний британский ветеран-волонтер Том Мур госпитализирован с COVID-19
100-летний британский ветеран-волонтер Том Мур госпитализирован с COVID-19
  "Злой человек". Героиней нового клипа Земфиры стала Литвинова с сигаретой. Видео
  "Злой человек". Героиней нового клипа Земфиры стала Литвинова с сигаретой. Видео
Санина и Alekseev стали одними из ведущих "Орла и решки". Шоу покажут на украинском и российском каналах
Санина и Alekseev стали одними из ведущих "Орла и решки". Шоу покажут на украинском и российском каналах
Представитель жены принца Гарри рассказал, почему ее имя убрали из свидетельства о рождении сына
Представитель жены принца Гарри рассказал, почему ее имя убрали из свидетельства о рождении сына
"Попка класс", "Красивейшая!", "Ого, жопа!". 47-летняя Королева показала пятую точку
"Попка класс", "Красивейшая!", "Ого, жопа!". 47-летняя Королева показала пятую точку
"Снежный уикенд". Ротару позировала в розовом пуховике нараспашку
"Снежный уикенд". Ротару позировала в розовом пуховике нараспашку
  "У вас получится идеальная домашняя сельдь!". Высоцкая поделилась рецептом маринования
  "У вас получится идеальная домашняя сельдь!". Высоцкая поделилась рецептом маринования
"Люблю больше, чем вчера, но меньше, чем завтра". "Танцующий миллионер" Вакки рассказал, когда познакомился со своей избранницей
"Люблю больше, чем вчера, но меньше, чем завтра". "Танцующий миллионер" Вакки рассказал, когда познакомился со своей избранницей
"Мать моя женщина!", "Похмелье?", "Передоз наркотическим веществами". Тина Кароль шокировала фанов постом в Instagram
"Мать моя женщина!", "Похмелье?", "Передоз наркотическим веществами". Тина Кароль шокировала фанов постом в Instagram
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Сука, совсем стыд потерял". Dantes показал голую Дорофееву
"Сука, совсем стыд потерял". Dantes показал голую Дорофееву
Внучка Ротару в лимонном полушубке показала маму в шубе с бахромой
Внучка Ротару в лимонном полушубке показала маму в шубе с бахромой
"Безгранично люблю". Порошенко показал, как они с женой выглядели в молодости
"Безгранично люблю". Порошенко показал, как они с женой выглядели в молодости
"Мать моя женщина!", "Похмелье?", "Передоз наркотическим веществами". Тина Кароль шокировала фанов постом в Instagram
"Мать моя женщина!", "Похмелье?", "Передоз наркотическим веществами". Тина Кароль шокировала фанов постом в Instagram
Go-A: Давайте подождем еще немного. Мы обязательно покажем все, что мы натворили за год
Go-A: Давайте подождем еще немного. Мы обязательно покажем все, что мы натворили за год
"И ты уже немолодая, и мама хочет внуков". Звезда ситкома "Танька і Володька" рассказала, почему не ходит на свидания
"И ты уже немолодая, и мама хочет внуков". Звезда ситкома "Танька і Володька" рассказала, почему не ходит на свидания
"Попка класс", "Красивейшая!", "Ого, жопа!". 47-летняя Королева показала пятую точку
"Попка класс", "Красивейшая!", "Ого, жопа!". 47-летняя Королева показала пятую точку
  "У вас получится идеальная домашняя сельдь!". Высоцкая поделилась рецептом маринования
"У вас получится идеальная домашняя сельдь!". Высоцкая поделилась рецептом маринования
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS