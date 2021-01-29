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В Кабмине объяснили, какая редакция украинского правописания действует после решения ОАСК

Полного текста решения Окружного административного суда об отмене новой редакции украинского правописания еще нет, но именно он может быть предметом для конструктивного обсуждения, подчеркнули в Национальной комиссии по стандартам государственного языка, созданной при Кабинете Министров Украины.

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Новая редакция правописания продолжает действовать, подчеркнули в комиссии
Новая редакция правописания продолжает действовать, подчеркнули в комиссии
Фото: depositphotos.com (архив)

Национальная комиссия по стандартам государственного языка, созданная при Кабинете Министров Украины, обеспокоена ситуацией вокруг новой редакции украинского правописания, которая сложилась после решения Окружного административного суда Киева от 28 января.

Об этом говорится в заявлении комиссии, опубликованном на сайте Министерства образования и науки Украины сегодня. 

ОАСК 28 января принял решение, которым отменил постановление Кабмина от 22 мая 2019 года об утверждении новой редакции украинского правописания. Суд счел, что правительство не имеет права изменять правописание, поскольку это не входит в его компетенцию, сообщил адвокат Дмитрий Ильченко, который представляет одного из истцов – херсонскую школьницу Юлию Пиргас.

Комиссия подчеркнула, что полного текста решения, который может быть предметом для конструктивного обсуждения, пока нет. Оно еще не вступило в силу, поэтому новая редакция остается действительной. 

"До того момента, когда решение суда вступит в силу, постановление Кабинета Министров Украины "Вопрос украинского правописания" от 22 мая 2019 года действует и является обязательным для исполнения на всей территории Украины", – говорится в релизе. 

Преждевременные действия, обращения и призывы могут вывести украинское общество за пределы правового поля, добавили в комиссии. 

Решение ОАСК может вступить в силу через 30 дней после его принятия, если правительство не обжалует его. Однако в Министерстве юстиции Украины заявили, что это решение незаконное и Кабмин будет подавать апелляцию.

22 мая 2019 года Кабмин Украины утвердил постановление о принятии новой редакции украинского правописания. 24 мая Институт языкознания имени Александра Потебни обнародовал полный текст новой версии правописания (.pdf) и список основных отличий (.pdf) от варианта 1992 года. В институте предупреждали, что в ходе подготовки к официальному опубликованию возможны издательско-редакционные коррективы.

Новая редакция начала применяться с 3 июня. 4 июня Минобразования опубликовало окончательную новую редакцию правописания. 15 августа в Минобразования сообщили, что в ближайшие пять лет не будут проверять знание нового украинского правописания во время внешнего независимого тестирования.

Гражданка Елена Пиргас, которая действует в интересах своей дочери Юлии, ученицы седьмого класса, обратилась в суд 5 июня. "По мнению истицы, правительство, принимая изменения в правописание, действовало вне рамок своих полномочий и не учло реального состояния развития украинского языка, что усложнит его изучение и грамотное использование", – сообщали в ОАСК.

После первого заседания Юлия Пиргас заявила, что новое правописание "порочит" украинский язык, делает его "смешным и несовременным". Мать школьницы сказала, что поддерживает иск дочери.

10 сентября в суд подали еще один такой иск. 1 ноября ОАСК объединил материалы двух дел в одно производство, говорится на сайте суда.

28 января 2021 года Ильченко заявил, что школьница хотела добиться отмены правописания из-за опасений не сдать внешнее независимое оценивание

Комиссия по стандартам государственного языка – центральный орган исполнительной власти со специальным статусом; ее деятельность направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Минобразования.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, правительство, украинский язык, апелляция, Минобразования, правописание, ОАСК
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