ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Кабмин подаст апелляцию на решение ОАСК об отмене новой редакции украинского правописания – замминистра юстиции

Решение Окружного административного суда Киева об отмене постановления Кабинета Министров Украины о новой редакции украинского правописания – незаконное, заявила замминистра юстиции Валерия Коломиец.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Коломиец: Мы считаем незаконным соответствующее решение ОАСК
Коломиец: Мы считаем незаконным соответствующее решение ОАСК
Фото: Міністерство юстиції України / Facebook

Кабинет Министров Украины обжалует решение Окружного административного суда Киева об отмене постановления правительства, которым утвердили новую редакцию украинского правописания.

Об этом замминистра юстиции Валерия Коломиец заявила 28 января, ее в Telegram цитирует пресс-служба Минюста. 

ОАСК сегодня принял решение, которым отменил постановление Кабмина от 22 мая 2019 года. Суд счел, что правительство не имеет права изменять правописание, поскольку это не входит в его компетенцию, сообщил адвокат Дмитрий Ильченко, который представляет одного из истцов – херсонскую школьницу Юлию Пиргас.

"Мы считаем незаконным соответствующее решение ОАСК и будем обжаловать его в апелляционной инстанции. На то, чтобы подать апелляцию, правительство имеет 30 дней", – заявила Коломиец. 

22 мая 2019 года Кабмин Украины утвердил постановление о принятии новой редакции украинского правописания. 24 мая Институт языкознания имени Александра Потебни обнародовал полный текст новой версии правописания (.pdf) и список основных отличий (.pdf) от варианта 1992 года. В институте предупреждали, что в ходе подготовки к официальному опубликованию возможны издательско-редакционные коррективы.

Новая редакция начала применяться с 3 июня. 4 июня Минобразования опубликовало окончательную новую редакцию правописания. 15 августа в Минобразования сообщили, что в ближайшие пять лет не будут проверять знание нового украинского правописания во время внешнего независимого тестирования.

В ОАСК подали два иска об обжаловании новой редакции правописания.

Гражданка Елена Пиргас, которая действует в интересах своей дочери Юлии, ученицы седьмого класса, обратилась в суд 5 июня. "По мнению истицы, правительство, принимая изменения в правописание, действовало вне рамок своих полномочий и не учло реального состояния развития украинского языка, что усложнит его изучение и грамотное использование", – сообщали в ОАСК.

После первого заседания Юлия Пиргас заявила, что новое правописание "порочит" украинский язык, делает его "смешным и несовременным". Мать школьницы сказала, что поддерживает иск дочери.

10 сентября в суд подали еще один такой иск. 1 ноября ОАСК объединил материалы двух дел в одно производство, говорится на сайте суда.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Кабинет Министров, украинский язык, Минюст, апелляция, правописание, ОАСК
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Жена Бабкина рассказала, что спровоцировало у ее мужа резкое ухудшение зрения
Жена Бабкина рассказала, что спровоцировало у ее мужа резкое ухудшение зрения
Кардашян готовится к разделу совместных с Уэстом активов – СМИ
Кардашян готовится к разделу совместных с Уэстом активов – СМИ
Мейхер: Важно наполнить душу благодарностью, чтобы с благодарностью уйти в вечность
Мейхер: Важно наполнить душу благодарностью, чтобы с благодарностью уйти в вечность
Лановой пережил клиническую смерть – Telegram-канал Baza
Лановой пережил клиническую смерть – Telegram-канал Baza
Вдова Ларри Кинга озвучила причину его смерти
Вдова Ларри Кинга озвучила причину его смерти
"Шоколадка", "Жопастик". Фаны Тодоренко оценили ее фигуру в раздельном купальнике
"Шоколадка", "Жопастик". Фаны Тодоренко оценили ее фигуру в раздельном купальнике
  "Я человек неконфликтный, но так хочется обматерить". Никитюк на Мальдивах показала растянувшиеся плавки. Видео
  "Я человек неконфликтный, но так хочется обматерить". Никитюк на Мальдивах показала растянувшиеся плавки. Видео
"Вести бизнес с русскими сейчас – это как есть дерьмо ложками". Кондратюк прокомментировал сделки "Дизель Шоу" и "Квартал 95" с российскими каналами
"Вести бизнес с русскими сейчас – это как есть дерьмо ложками". Кондратюк прокомментировал сделки "Дизель Шоу" и "Квартал 95" с российскими каналами
83-летний Дроздов стал пользователем TikTok, записав первый ролик
83-летний Дроздов стал пользователем TikTok, записав первый ролик
Тренер "Голосу країни", выругавшись, показала ногу в дырявом носке
Тренер "Голосу країни", выругавшись, показала ногу в дырявом носке
"Папа ждал это видео, потому что в нем снимались мама". Каменских трогательно рассказала о клипе, который посвятит покойному отцу
"Папа ждал это видео, потому что в нем снимались мама". Каменских трогательно рассказала о клипе, который посвятит покойному отцу
"Что случилось со скулами Деми Мур?", "Зачем? Почему?" В сети обсуждают изменившееся лицо 58-летней актрисы. Фото
"Что случилось со скулами Деми Мур?", "Зачем? Почему?" В сети обсуждают изменившееся лицо 58-летней актрисы. Фото
Сериал "Бриджертоны" установил рекорд по количеству просмотров на Netflix
Сериал "Бриджертоны" установил рекорд по количеству просмотров на Netflix
"Мимо проходит жизнь, мимо проходят тысячи ласковых слов". Жена Медведчука Марченко высказалась об отношениях между людьми
"Мимо проходит жизнь, мимо проходят тысячи ласковых слов". Жена Медведчука Марченко высказалась об отношениях между людьми
Заразившийся коронавирусом 87-летний Лановой переведен в реанимацию
Заразившийся коронавирусом 87-летний Лановой переведен в реанимацию
"Рис с куриными сердцами в стиле вок". Рецепт от победительницы первого сезона "МастерШеф" Шептухи
"Рис с куриными сердцами в стиле вок". Рецепт от победительницы первого сезона "МастерШеф" Шептухи
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Даже не сомневалась, что доказать невозможно". Жена Макаревича заявила, что в московском аэропорту ей порвали паспорт
"Даже не сомневалась, что доказать невозможно". Жена Макаревича заявила, что в московском аэропорту ей порвали паспорт
"Лучшие фото". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук снялась без бюстгальтера
"Лучшие фото". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук снялась без бюстгальтера
  "Она такая красивая девчонка. Как с ней познакомиться?" Потап заявил, что депутаты интересуются личной жизнью продюсируемой им артистки
"Она такая красивая девчонка. Как с ней познакомиться?" Потап заявил, что депутаты интересуются личной жизнью продюсируемой им артистки
Херли в распахнутом полушубке показала обнаженную грудь
Херли в распахнутом полушубке показала обнаженную грудь
"Есть паразиты и среди людей". Экс-жена Павлика ответила его новой жене, упрекнувшей ее в несамостоятельности
"Есть паразиты и среди людей". Экс-жена Павлика ответила его новой жене, упрекнувшей ее в несамостоятельности
"Страшно представить, как выглядела бы сейчас, если бы не пластика и постоянные уколы!", "Стала ухоженнее". Каминская показала архивное видео с 23-летним бойфрендом
"Страшно представить, как выглядела бы сейчас, если бы не пластика и постоянные уколы!", "Стала ухоженнее". Каминская показала архивное видео с 23-летним бойфрендом
Тоня Матвиенко показала знаменитую маму в раздельном купальнике
Тоня Матвиенко показала знаменитую маму в раздельном купальнике
"Какие ноги!", " Даже в халатике дива". Ани Лорак сверкнула бедрами, закинув ногу на ногу
"Какие ноги!", " Даже в халатике дива". Ани Лорак сверкнула бедрами, закинув ногу на ногу
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS