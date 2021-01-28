Кабмин подаст апелляцию на решение ОАСК об отмене новой редакции украинского правописания – замминистра юстиции

Кабинет Министров Украины обжалует решение Окружного административного суда Киева об отмене постановления правительства, которым утвердили новую редакцию украинского правописания.
Об этом замминистра юстиции Валерия Коломиец заявила 28 января, ее в Telegram цитирует пресс-служба Минюста.
ОАСК сегодня принял решение, которым отменил постановление Кабмина от 22 мая 2019 года. Суд счел, что правительство не имеет права изменять правописание, поскольку это не входит в его компетенцию, сообщил адвокат Дмитрий Ильченко, который представляет одного из истцов – херсонскую школьницу Юлию Пиргас.
"Мы считаем незаконным соответствующее решение ОАСК и будем обжаловать его в апелляционной инстанции. На то, чтобы подать апелляцию, правительство имеет 30 дней", – заявила Коломиец.
22 мая 2019 года Кабмин Украины утвердил постановление о принятии новой редакции украинского правописания. 24 мая Институт языкознания имени Александра Потебни обнародовал полный текст новой версии правописания (.pdf) и список основных отличий (.pdf) от варианта 1992 года. В институте предупреждали, что в ходе подготовки к официальному опубликованию возможны издательско-редакционные коррективы.
Новая редакция начала применяться с 3 июня. 4 июня Минобразования опубликовало окончательную новую редакцию правописания. 15 августа в Минобразования сообщили, что в ближайшие пять лет не будут проверять знание нового украинского правописания во время внешнего независимого тестирования.
В ОАСК подали два иска об обжаловании новой редакции правописания.
Гражданка Елена Пиргас, которая действует в интересах своей дочери Юлии, ученицы седьмого класса, обратилась в суд 5 июня. "По мнению истицы, правительство, принимая изменения в правописание, действовало вне рамок своих полномочий и не учло реального состояния развития украинского языка, что усложнит его изучение и грамотное использование", – сообщали в ОАСК.
После первого заседания Юлия Пиргас заявила, что новое правописание "порочит" украинский язык, делает его "смешным и несовременным". Мать школьницы сказала, что поддерживает иск дочери.
10 сентября в суд подали еще один такой иск. 1 ноября ОАСК объединил материалы двух дел в одно производство, говорится на сайте суда.