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В Минобразования сообщили, что в решении суда по иску Портнова речь идет о дополнительной экспертизе восьми учебников истории

В Министерстве образования Украины сообщили изданию "ГОРДОН", что проводят анализ решения суда по иску экс-заместителя главы Администрации Президента Андрея Портнова о пересмотре истории Майдана в школьных учебниках.

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В Минобразования отметили, что узнали о постановлении суда по поводу школьных учебников 25 января из Единого реестра судебных решений
В Минобразования отметили, что узнали о постановлении суда по поводу школьных учебников 25 января из Единого реестра судебных решений
Фото: depositphotos.com

В решении Окружного административного суда по иску экс-заместителя главы Администрации Президента Андрея Портнова об освещении событий Революции достоинства речь идет о дополнительной экспертизе восьми учебников истории. Об этом говорится в ответе Министерства образования Украины на запрос издания "ГОРДОН".

"В производстве Окружного административного суда города Киева находится дело №640/10378/20 по иску Портнова Андрея Владимировича к Министерству образования и науки Украины о признании противоправной бездеятельности, обязательство совершить действия в части проведения дополнительной научной экспертизы семи учебников по истории Украины для 11 класса и одного – для пятого класса", – говорится в ответе ведомства.

В Минобразования отметили, что узнали о постановлении ОАСК 25 января из Единого реестра судебных решений.

"На сегодняшний день министерство дает оценку вышеуказанному решению суда по соблюдению норм процессуального и материального права с целью принятия определенных управленческих решений о совершении процессуальных действий в рамках компетенции", – подчеркнули в министерстве.

21 января Портнов заявил, что суд обязал Министерство образования и науки пересмотреть учебники для пятого и 11-го классов по истории Украины относительно освещения событий Революции достоинства.

По мнению Портнова, в школьных учебниках по истории "предыдущий политический режим пытался героизировать и мифологизировать ряд государственных преступников и участников массовых беспорядков 2013–2014 годов". В частности, в иске сказано, что изложение событий Революции достоинства "искажает действительные исторические события" и якобы содержит вымышленные факты.

Протесты, которые получили название Евромайдан, а позже – Революция достоинства, продолжались по всей стране с 21 ноября 2013 года до конца февраля 2014 года. Митингующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). После массового расстрела активистов 18–20 февраля из страны в РФ бежал экс-президент Виктор Янукович. За время Евромайдана погибло более 100 человек, сотни получили ранения.

В расстрелах протестующих во время Революции достоинства 20 февраля 2014 года обвиняют пятерых беркутовцев – Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Олега Янишевского, Александра Маринченко и Сергея Тамтуру. Следствие установило факт 48 убийств и 80 покушений на убийство на улице Институтской в этот день. В Генпрокуратуре Украины заявили, что дело об убийствах на Майдане 20 февраля 2014 года суд продолжит рассматривать, несмотря на то, что экс-беркутовцев отпустили под личное обязательство.

Теги: Евромайдан, Украина, Андрей Портнов, Майдан, Министерство образования, учебники, экспертиза, история, Революция достоинства, Минобразования, ОАСК
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