Директора музея Революции достоинства вызвали на допрос

Директор музея Революции достоинства Игорь Пошивайло заявил, что его вызвали на допрос на 15.00 27 ноября.

Директора музея Революции достоинства Игоря Пошивайло вызвали на допрос, который он сам предложил, в Национальную полицию. Об этом 26 ноября он сообщил на своей странице в Facebook.

"Забрал изъятый следователями при обыске внешний диск, ответил на два информационных запроса. У Нацполиции было еще немало разъяснительных вопросов. Предложил сразу вызвать на допрос и объяснить в протокол", – заявил Пошивайло.

В тексте документа сообщается, что его вызвали на 15.00 27 ноября.

19 ноября 2020 года в музее Революции достоинства состоялись обыски.

В полиции рассказали, что обыски проходили в рамках расследования дела о злоупотреблении служебным положением при использовании бюджетных средств в размере более 100 млн грн. По данным следствия, в конце 2018 года музей заключил договор генподряда на выполнение строительных работ с частным предприятием и перечислил на его счет аванс в размере более 111 млн грн. В настоящее время работы на указанном объекте не выполняются. Согласно акту ревизии, на казначейском счете подрядчика остаток средств по объекту по состоянию на март 2020 года составлял 9,8 млн грн.

Пошивайло назвал следственные действия в учреждении "политическим заказом".

Музей Революции достоинства посвящен событиями конца 2013-го – начала 2014 года, когда в Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене власти – президент Виктор Янукович бежал в Россию. На протяжении всего конфликта протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). По данным прокуратуры, в результате противостояния пострадало более 2,2 тыс. человек. Погибло 80 протестующих и 13 правоохранителей.