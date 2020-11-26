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Евромайдан

Директор музея Революции достоинства объяснил, почему не начали строительство мемориала

Директор музея Революции достоинства Игорь Пошивайло заявил, что музей в течение двух лет информировал органы власти о невозможности строительства мемориального комплекса Героев Небесной сотни.

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Пошивайло заявил, что предупреждал органы власти о невозможности строительства мемориала
Пошивайло заявил, что предупреждал органы власти о невозможности строительства мемориала
Скриншот: Укрінформ / YouTube

Музей Революции достоинства два года обращался в органы власти, в том числе к президенту Украины, чтобы строительство мемориального комплекса Героев Небесной сотни стартовало. Об этом 25 ноября заявил директор музея Революции достоинства Игорь Пошивайло во время пресс-конференции, сообщает "Укринформ".

"С конца 2018-го по 2020 год мы направили 35 писем в органы власти и 24 – в Генпрокуратуру и Государственное бюро расследований. Это говорит о том, что музей открыто информировал об этой патовой ситуации невозможности строительства и ставил вопрос средств и всего остального. И неоднократно предупреждал в письмах о возможном нанесении ущерба со стороны Генпрокуратуры", – заявил Пошивайло.

По его словам, причина того, что мемориал еще не построен, – арест земельных участков по ходатайству Генпрокуратуры и промедление с проведением следственных действий.

Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной сотни должны построить на аллее Героев Небесной сотни в центре Киева (участок улицы Институтской), где в 2014 году были расстреляны участники Революции достоинства. В 2018 году были объявлены итоги международного архитектурного конкурса на лучший проект комплекса, победила работа Ирины Волынец и Марины Процик (архитектурное бюро MI studio из Львова), сообщается на сайте музея. 

Заказчиком строительства был определен Национальный музей Революции достоинства. Открытие мемориала было запланировано на февраль 2019 года. Министерство культуры сообщало, что в декабре 2018 года музей заключил договор генподряда с ООО "Специальная научно-реставрационная проектно-строительно-производственная мастерская "Украина-Реставрация". Компания-генподрядчик оценивала стоимость строительства мемориала в 148,8 млн грн.

По замыслу авторов центральное место мемориального комплекса займет стела героев. На таблицах стелы будут написаны имена погибших участников Революции достоинства. Вдоль аллеи высадят 107 лип (по количеству погибших). 

Так будет выглядеть стела героев. Рисунок: maidanmuseum.org
Так будет выглядеть стела героев. Рисунок: maidanmuseum.org

Музей Революции достоинства посвящен событиями конца 2013-го – начала 2014 года, когда в Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене власти – президент Виктор Янукович бежал в Россию. На протяжении всего конфликта протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). По данным прокуратуры, в результате противостояния пострадало более 2,2 тыс. человек. Погибло 80 протестующих и 13 правоохранителей.

19 ноября 2020 года в музее Революции достоинства состоялись обыски

В полиции рассказали, что обыски проходили в рамках расследования дела о злоупотреблении служебным положением при использовании бюджетных средств в размере более 100 млн грн. По данным следствия, в конце 2018 года музей заключил договор генподряда на выполнение строительных работ с частным предприятием и перечислил на его счет аванс в размере более 111 млн грн. В настоящее время работы на указанном объекте не выполняются. Согласно акту ревизии, на казначейском счете подрядчика остаток средств по объекту по состоянию на март 2020 года составлял 9,8 млн грн.

Пошивайло назвал следственные действия в учреждении "политическим заказом". 

Теги: Евромайдан, обыск, расследование, Генпрокуратура, Революция достоинства, Государственное бюро расследований, музей, Игорь Пошивайло
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