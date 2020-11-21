Директор музея Майдана назвал обыски "политическим заказом"

Проведение обысков в Национальном музее Революции достоинства "выглядят сюрреалистично", считает гендиректор музея Игорь Пошивайло.

Генеральный директор Национального музея Революции достоинства Игорь Пошивайло назвал следственные действия в учреждении "политическим заказом". Комментарий Пошивайло был опубликован 19 ноября на сайте Украинского института национальной памяти.

“События с обысками и уголовным производством выглядят сюрреалистично. Сначала нашему музею не дали построить мемориал героям Небесной сотни, арестовали участок, а теперь обвиняют, что мы его не построили, а деньги исчезли. Деятельность нашего государственного учреждения, в том числе финансово-хозяйственная, жестко регламентируется законодательством и рядом высших инстанций, мы преодолели кучу препятствий, в том числе бюрократических, чтобы выполнить поручение правительства и запрос общества на достойное почтение памяти погибших на Майдане. Действия в канун Дня достоинства и свободы воспринимаем как политический заказ и попытку заткнуть рот мощной площадке критического осмысления нашей сложной истории, утверждения цивилизационного выбора и демократических ценностей украинцев”, – заявил Пошивайло.

В Украинском институте национальной памяти выразили надежду, что следствие будет проведено беспристрастно и его результаты "положат конец спекуляциям и политическим интригам вокруг сооружения мемориала героям Небесной сотни, а само строительство сдвинется с мертвой точки".

Музей Революции достоинства был создан в конце 2015 года. Его экспозиция посвящена событиям конца 2013-го – начала 2014 года, когда в Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене власти.

19 ноября стало известно, что в музее проходит обыск.

В полиции проинформировали, что обыски проходили в рамках расследования дела о злоупотреблении служебным положением при использовании бюджетных средств в размере более 100 млн грн. По данным следствия, в конце 2018 года музей заключил договор генподряда на выполнение строительных работ с частным предприятием и перечислил на его счет аванс в размере более 111 млн грн. В настоящее время работы на указанном объекте не выполняются. Согласно акту ревизии, на казначейском счете подрядчика остаток средств по объекту по состоянию на март 2020 года составлял 9,8 млн грн. Также выявлены финансовые нарушения и в музее Революции достоинства, что привело к убыткам на сумму почти 4 млн грн.

Речь идет об участке для строительства мемориала героям Небесной сотни – в 2018 году он был арестован судом по ходатайству Генпрокуратуры.