"Можем показать следователям, где предмет их интереса". Музей Революции достоинства сообщил о новой проверке

Проводимая правоохранителями экспертиза касается строительства музея Революции достоинства, сообщает пресс-служба музея.

Пресс-служба Национального музея Революции достоинства 23 ноября в Facebook сообщила о новой проверке со стороны правоохранителей.

"А у нас новая проверка. Говорят, "экспертиза строительства музея"! Не мемориала, которого касается следствие, а музея, даже проектирование которого не начиналось. Можем подсказать следователям, где предмет их интереса, но не будем мешать демонстрировать свой "профессионализм", – говорится в сообщении.

Четыре дня назад, 19 ноября, в музее проходил обыск.

В полиции проинформировали, что обыски проводились в рамках расследования дела о злоупотреблении служебным положением при использовании бюджетных средств в размере более 100 млн грн. По данным следствия, в конце 2018 года музей заключил договор генподряда на выполнение строительных работ с частным предприятием и перечислил на его счет аванс в размере более 111 млн грн. В настоящее время работы на указанном объекте не выполняются. Согласно акту ревизии, на казначейском счете подрядчика остаток средств по объекту по состоянию на март 2020 года составлял 9,8 млн грн. Также выявлены финансовые нарушения и в музее Революции достоинства, что привело к убыткам на сумму почти 4 млн грн.

Речь идет об участке для строительства мемориала Героям Небесной сотни – в 2018 году он был арестован судом по ходатайству Генпрокуратуры.

Директор музея Майдана Игорь Пошивайло назвал обыски "политическим заказом".