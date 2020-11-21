Дело о "госперевороте" во время Революции достоинства. Юрчишин обратится в Офис генпрокурора и ГБР с заявлением на Кузьмина

Экс-заместитель генпрокурора Украины времен беглого президента Виктора Януковича Ренат Кузьмин подал заведомо ложное сообщение о преступлении, когда инициировал уголовное производство о "госперевороте" во время Революции достоинства, это – преступление, подчеркнул нардеп от "Голоса" Ярослав Юрчишин.

Юрчишин: Пророссийские силы руками депутатов ОПЗЖ в который раз хотят поставить под сомнение то, что происходило на Майдане Фото: goloszmin.org

Нардеп от "Голоса" Ярослав Юрчишин готовит заявление в Госбюро расследований и Офис генпрокурора на экс-заместителя генпрокурора Украины времен беглого президента Виктора Януковича Рената Кузьмина, который сейчас является нардепом от "Оппозиционной платформы – За жизнь".

Он намерен заявить, что Кузьмин подал заведомо ложное сообщение о совершении преступления во время Революции достоинства, говорится в релизе пресс-службы "Голоса", опубликованном 20 ноября.

Открытие и инициирование заведомо ложных уголовных производств – преступление, за которое надо отвечать перед законом, сказал Юрчишин. Он считает, что Кузьмин "под диктовку" экс-заместителя главы Администрации Президента времен Януковича Андрея Портнова пытается дискредитировать Революцию достоинства.

"Революция достоинства важна не только как историческое событие, но и как символ непокорности и европейского выбора Украины. Именно поэтому к седьмой годовщине революции пророссийские силы руками депутатов ОПЗЖ в который раз хотят поставить под сомнение то, что происходило на Майдане. Им очень активно подыгрывают украинские правоохранительные органы. Вместо того, чтобы привлечь к ответственности тех, кто привел к смерти Небесной сотни и началу войны на Востоке, они вызывают на допросы тех, кто был костяком революции. Такая подмена понятий недопустима", – подчеркнул нардеп.

Шеф-редактор издания LB.ua Соня Кошкина заявила 19 ноября, что ГБР 1 октября открыло уголовное производство о "госперевороте" в связи с событиями Революции достоинства 2013–2014 годов по заявлению Кузьмина и вызвало на допросы лидеров Евромайдана.