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ПОЛИТИКА

В Киеве устроили автопробег в "Феофанию", где лечится Зеленский

Участники автопробега, которые приехали в "Феофанию", где сейчас на самоизоляции находится президент Украины Владимир Зеленский, заболевший COVID-19, выдвинули ряд требований, в том числе касающихся урегулирования конституционного кризиса.

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В акции, по подсчетам журналистов, приняли участие порядка ста человек
В акции, по подсчетам журналистов, приняли участие порядка ста человек
Фото: hromadske.radio

21 ноября, в седьмую годовщину начала Евромайдана, в Киеве устроили автопробег, участники – "Движение сопротивления капитуляции", представители инициатив #FreeRiff, #FreeKuzmenko и партии "Демократична сокира", сообщает "Громадське радіо".

По подсчетам журналистов, в автопробеге принимают участие порядка ста человек, они собрались в 14.00 на Майдане и после митинга отправились в клинику "Феофания", где на самоизоляции находится президент Украины Владимир Зеленский, заболевший COVID-19.

Как сказано на странице "Движения сопротивления капитуляции" в Facebook, участники протеста считают, что власти, "как и семь лет назад, разворачивают Украину в сторону Москвы и лишают европейского будущего".

В связи с этим активисты выдвинули ряд требований, среди которых: вернуть полномочия Национальному агентству по предупреждению коррупции и Национальному антикоррупционному бюро Украины, ликвидировать Окружной административный суд города Киева, завершить судебную реформу и реформировать Службу безопасности Украины.

Также протестующие хотят, чтобы законопроект Зеленского о перезапуске Конституционного Суда и законопроект о народовластии путем референдума отозвали. Они требуют увольнения главы Офиса президента Андрея Ермака, главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука, освободить из-под стражи Андрея Антоненко и прекратить политически мотивированные уголовные преследования.

https://www.facebook.com/rok.org.ua/posts/731366337733472

Как следует из трансляции протеста, после прибытия в "Феофанию" активисты провели митинг, на котором засыпали асфальтом зеленый плакат с надписью "Зе" и изображением наручников. В это время из колонок звучали слова президента о "равных условиях", а активисты жгли файеры.

Фото обнародовали в Facebook участники протеста.

https://www.facebook.com/lena.pylskaja/posts/3668684703151906

Сегодня в Украине отмечают День достоинства и свободы. Его учредили в 2014 году в честь начала двух революций – Оранжевой революции (2004 год) и Революции достоинства (2013–2014 годы).

21 ноября 2013 года в Киеве из-за отказа правительства подписать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом начался митинг на Майдане, который перерос в массовые протесты по всей стране. Протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). По словам пятого президента Украины Петра Порошенко, в результате трагических событий 18–20 февраля 2014 года погибли 107 человек. Закончился Евромайдан в конце февраля 2014 года бегством тогдашнего президента Виктора Януковича в Россию.

Теги: Евромайдан, Украина, Майдан, автопробег, Феофания, Владимир Зеленский, День достоинства и свободы
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