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В годовщину Евромайдана временный поверенный в делах США призвала Украину усилить борьбу с олигархами

Временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин подчеркнула, что представители "коррумпированных влиятельных кругов подкупают судей, покупают депутатов и угрожают журналистам и гражданскому обществу".

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21 ноября в Украине отмечается День достоинства и свободы
21 ноября в Украине отмечается День достоинства и свободы
Фото: EPA

Мечты участников Евромайдана не удастся осуществить без успешной борьбы с коррупцией. Об этом заявила временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин по случаю Дня достоинства и свободы, который отмечается 21 ноября. Видеообращение Квин опубликовано в Twitter посольства США в Украине.

"Семь лет назад украинцы собрались на Майдан, требуя от правительства услышать их голос и продолжить евроатлантическую интеграцию Украины. Эти действия граждан вывели Украину на путь реформ, на котором были сделаны непростые шаги вперед. Новые институции, работа которых направлена на уменьшение коррупции, углубление партнерских отношений с НАТО и ЕС, более стабильные банковский и газовый секторы, активное привлечение гражданского общества были бы невозможными без Евромайдана", – сказала она.

По словам Квин, Украине предстоит "еще многое сделать, чтобы осуществить стремления Революции достоинства".

"Главным среди таких усилий является усиление институций, борющихся с коррумпированными влиятельными кругами, которые подкупают судей, покупают депутатов и угрожают журналистам и гражданскому обществу. До тех пор, пока от этих лиц не будут требовать соблюдения тех же правил, что и от обычных граждан, мечты Евромайдана не сбудутся", – считает дипломат.

Она также подчеркнула, что “Украина должна быть свободна от вмешательства и агрессии со стороны России, включая прекращение российской оккупации Крыма и вывод российских сил с востока Украины“.

Квин заверила, что США "поддерживают народ Украины и связанные с Евромайданом надежды на успешную экономику, на правительство, которое работает на благо украинцев, уважает их права и одинаково относится ко всем гражданам в соответствии с законом".

День достоинства и свободы был учрежден в 2014 году в честь начала двух революций – Оранжевой революции (2004 год) и Революции достоинства (2013–2014 годы).

21 ноября 2013 года в Киеве из-за отказа правительства подписать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом начался митинг на Майдане, который перерос в массовые протесты по всей стране. Протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). По словам пятого президента Украины Петра Порошенко, в результате трагических событий 18–20 февраля 2014 года погибли 107 человек. Закончился Евромайдан в конце февраля 2014 года бегством тогдашнего президента Виктора Януковича в Россию.

Теги: США, Евромайдан, Украина, Майдан, Евросоюз, День достоинства и свободы, Кристина Квин
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