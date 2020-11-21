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Зеленский: Майдан – напоминание о том, что никогда нельзя идти против воли своего народа

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцев невозможно запугать или сломить.

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Зеленский записал обращение по случаю Дня достоинства и свободы
Зеленский записал обращение по случаю Дня достоинства и свободы
Фото: president.gov.ua

Революция на граните, Оранжевая революция и Революция достоинства стали символом того, что власти никогда нельзя идти против воли народа. Об этом говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского по случаю Дня достоинства и свободы, который отмечается 21 ноября.

"[Оранжевая революция, Революция достоинства] и студенческая революция на граните, 30-летие которой отмечалось 2 октября, доказывают одну истину: в определяющие времена истории главное и решающее слово будет не за политиками, а за украинским народом. ... У каждой власти в Украине есть минимум три символа, три напоминания о том, что никогда нельзя идти против воли своего народа. Ибо мы не будем молчать, нас невозможно запугать или сломиать. Украинцы готовы бороться за правду и справедливость, даже ценой собственной жизни", – отметил Зеленский.

По его словам, украинцы "готовы защищать свободу выбора, свободу слова и мысли, равенство, достоинство, верховенство права и демократии, а самое главное – защищать родную Украину, ее суверенитет и территориальную целостность".

Зеленский призвал, "не слушая старых политиков, ежедневно продолжать нелегкое построение действительно новой Украины".

"Где на первом месте всегда будет закон, а не фамилии или прошлые заслуги. Где спустя годы после знакового исторического события будет музей, а не временная конструкция. Где все положительные изменения, написанные на плакатах, которые в мороз и холод держали митингующие, станут реальностью. Где достоинство, свобода, равенство, порядочность и честность будут не временными конструкциями, а незыблемыми ценностями", – подчеркнул он.

День достоинства и свободы был учрежден в 2014 году в честь начала двух революций – Оранжевой революции (2004 год) и Революции достоинства (2013–2014 годы).

21 ноября 2013 года в Киеве из-за отказа правительства подписать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом начался митинг на Майдане, который перерос в массовые протесты по всей стране. Протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). По словам пятого президента Украины Петра Порошенко, в результате трагических событий 18–20 февраля 2014 года погибли 107 человек. Закончился Евромайдан в конце февраля 2014 года бегством тогдашнего президента Виктора Януковича в Россию.

Теги: Евромайдан, Украина, Майдан, Владимир Зеленский, Революция достоинства, Оранжевая революция, День достоинства и свободы
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