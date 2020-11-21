ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Зеленский в День достоинства и свободы провел встречу с участниками трех революций

Во время встречи с участниками Революции на граните, Оранжевой и Революции достоинства, а также с защитниками государства и представителями интеллектуальной элиты президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинское общество легко объединяется перед лицом угрозы и расслабляется, когда такой фактор исчезает.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский провел встречу по видеосвязи
Зеленский провел встречу по видеосвязи
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в седьмую годовщину Евромайдана провел онлайн-встречу с участниками революций 1990-го, 2004-го и 2013–2014 годов, защитниками государства и представителями интеллектуальной элиты, сообщила пресс-служба главы государства.

В Офисе президента заявили, что раньше главы государств в Украине не проводили таких встреч.

Достижением трех революций является новое сознание как граждан, так и власти, заявил президент.

"Вместе мы можем все. А каждый следующий правитель будет знать, что воля народа решающая, ее невозможно сломать, против нее невозможно и не нужно идти. По моему мнению, мы достаточно легко и сплоченно объединяемся против. Против несправедливости, лжи, против конкретного правителя, одним словом – против чего-то или против кого-то. И когда [этот фактор] исчезает, подсознательно наступает расслабленность. Мы забываем, что это только промежуточная победа, которая еще не означает действительного наступления изменений", – отметил Зеленский.

Он назвал электоральной революцией выборы в 2019 году и сказал, что Революции достоинства в 2013-м могло бы не быть, если бы выполнили все то, что декларировали в 2004 году.

Во встрече среди других приняли участие:

  • премьер-министр Украины Денис Шмыгаль;
  • советник главы Офиса президента Михаил Подоляк;
  • министр культуры Александр Ткаченко;
  • глава Украинского института национальной памяти Антон Доробович;
  • участник Евромайдана Мирон Гордейчук;
  • ученый, религиовед, общественный деятель и бывший политзаключенный Игорь Козловский;
  • участник Евромайдана, который был избит "Беркутом" при разгоне акции 30 ноября, ветеран АТО Виталий Кузьменко;
  • ученый-философ Евгений Быстрицкий;
  • участник национально-освободительного движения, соавтор Декларации о государственном суверенитете Украины Олесь Шевченко;
  • жена погибшего героя Небесной сотни Наталья Бойко;
  • участница Революции достоинства, волонтер-медик Олеся Жуковская;
  • журналисты Елена Фроляк и Олесь Доний.

В октябре 1990 года в Киеве прошел ряд массовых акций, которые получили название Революция на граните (или Студенческая революция на граните – большинство митингующих были студентами).

В Офисе президента не называли революций, участники которых приняли участие во встрече. При этом в изначальной редакции релиза было указано, что речь идет о событиях 1991-го, 2004-го и 2013–2014 годов. Сейчас на сайте президента исправленная версия, но в кеше Google сохранился вариант, где указана ошибочная дата первой революции.

Сегодня в Украине отмечают День достоинства и свободы. Его учредили в 2014 году в честь начала двух революций – Оранжевой революции (2004 год) и Революции достоинства (2013–2014 годы).

21 ноября 2013 года в Киеве из-за отказа правительства подписать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом начался митинг на Майдане, который перерос в массовые протесты по всей стране. Протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). По словам пятого президента Украины Петра Порошенко, в результате трагических событий 18–20 февраля 2014 года погибли 107 человек. Закончился Евромайдан в конце февраля 2014 года бегством тогдашнего президента Виктора Януковича в Россию.

Теги: Евромайдан, Украина, революция, Александр Ткаченко, Владимир Зеленский, День достоинства и свободы, Денис Шмыгаль, Офис президента Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Фадеева внесли в список лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины – Министерство культуры
Фадеева внесли в список лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины – Министерство культуры
Заразившаяся коронавирусом ведущая "1+1" рассказала об осложнениях, которые появились во время болезни
Заразившаяся коронавирусом ведущая "1+1" рассказала об осложнениях, которые появились во время болезни
Сын Джигарханяна показал могилу отца
Сын Джигарханяна показал могилу отца
  "Мне пох...й". Бардаш прокомментировал причины войны на Донбассе
  "Мне пох...й". Бардаш прокомментировал причины войны на Донбассе
Злоумышленники взломали и удалили страницу писательницы Карпы в Instagram
Злоумышленники взломали и удалили страницу писательницы Карпы в Instagram
Против трех свидетелей по делу Ефремова возбудили уголовные дела
Против трех свидетелей по делу Ефремова возбудили уголовные дела
Супруга актера "Дизель Шоу" Бережка рассказала, как относится к откровенным сценам мужа с Булитко
Супруга актера "Дизель Шоу" Бережка рассказала, как относится к откровенным сценам мужа с Булитко
"Глаза выдают ваше счастье". Ани Лорак поделилась с поклонниками новыми снимками
"Глаза выдают ваше счастье". Ани Лорак поделилась с поклонниками новыми снимками
Участница дуэта Anna Maria рассказала, почему три года скрывала рождение сына
Участница дуэта Anna Maria рассказала, почему три года скрывала рождение сына
Ресторатор Борисов в седьмой раз станет отцом
Ресторатор Борисов в седьмой раз станет отцом
  "Баклажанная чепурга". Полякова показала, как готовит икру из баклажанов
  "Баклажанная чепурга". Полякова показала, как готовит икру из баклажанов
"Мы нашли интересную тему. Она будет построена на фольклоре". Солистка Go-A Павленко рассказала о подготовке к "Евровидению 2021"
"Мы нашли интересную тему. Она будет построена на фольклоре". Солистка Go-A Павленко рассказала о подготовке к "Евровидению 2021"
"Девочка-булочка". Loboda засветила формы в раздельном купальнике
"Девочка-булочка". Loboda засветила формы в раздельном купальнике
В белых носках и без бровей. Melovin показал первые фото в новом образе
В белых носках и без бровей. Melovin показал первые фото в новом образе
Джоли снимет фильм-биографию о британском военном фотографе
Джоли снимет фильм-биографию о британском военном фотографе
"Худышка", "Бедра конкретно сдулись", "Маленькая такая". Фаны Каменских на ее фото в трусах заметили, что певица похудела
"Худышка", "Бедра конкретно сдулись", "Маленькая такая". Фаны Каменских на ее фото в трусах заметили, что певица похудела
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Сын Джигарханяна показал могилу отца
Сын Джигарханяна показал могилу отца
Супруга актера "Дизель Шоу" Бережка рассказала, как относится к откровенным сценам мужа с Булитко
Супруга актера "Дизель Шоу" Бережка рассказала, как относится к откровенным сценам мужа с Булитко
"П...здец". Собчак рассказала, что ждет туриста, получившего в ОАЭ положительный результат теста на коронавирус
"П...здец". Собчак рассказала, что ждет туриста, получившего в ОАЭ положительный результат теста на коронавирус
"Худышка", "Бедра конкретно сдулись", "Маленькая такая". Фаны Каменских на ее фото в трусах заметили, что певица похудела
"Худышка", "Бедра конкретно сдулись", "Маленькая такая". Фаны Каменских на ее фото в трусах заметили, что певица похудела
"Можно сцедиться руками", "Месячный ребенок, а вы по ресторанам? COVID-19 везде!". Фаны Подольской отреагировали на ее пост о молокоотсосе
"Можно сцедиться руками", "Месячный ребенок, а вы по ресторанам? COVID-19 везде!". Фаны Подольской отреагировали на ее пост о молокоотсосе
Прядь возле виска и укладка волной. Тимошенко в новом образе позировала в кабинете
Прядь возле виска и укладка волной. Тимошенко в новом образе позировала в кабинете
"Глаза выдают ваше счастье". Ани Лорак поделилась с поклонниками новыми снимками
"Глаза выдают ваше счастье". Ани Лорак поделилась с поклонниками новыми снимками
"Девочка-булочка". Loboda засветила формы в раздельном купальнике
"Девочка-булочка". Loboda засветила формы в раздельном купальнике
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS