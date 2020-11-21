Зеленский в День достоинства и свободы провел встречу с участниками трех революций

Во время встречи с участниками Революции на граните, Оранжевой и Революции достоинства, а также с защитниками государства и представителями интеллектуальной элиты президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинское общество легко объединяется перед лицом угрозы и расслабляется, когда такой фактор исчезает.

Президент Украины Владимир Зеленский в седьмую годовщину Евромайдана провел онлайн-встречу с участниками революций 1990-го, 2004-го и 2013–2014 годов, защитниками государства и представителями интеллектуальной элиты, сообщила пресс-служба главы государства.

В Офисе президента заявили, что раньше главы государств в Украине не проводили таких встреч.

Достижением трех революций является новое сознание как граждан, так и власти, заявил президент.

"Вместе мы можем все. А каждый следующий правитель будет знать, что воля народа решающая, ее невозможно сломать, против нее невозможно и не нужно идти. По моему мнению, мы достаточно легко и сплоченно объединяемся против. Против несправедливости, лжи, против конкретного правителя, одним словом – против чего-то или против кого-то. И когда [этот фактор] исчезает, подсознательно наступает расслабленность. Мы забываем, что это только промежуточная победа, которая еще не означает действительного наступления изменений", – отметил Зеленский.

Он назвал электоральной революцией выборы в 2019 году и сказал, что Революции достоинства в 2013-м могло бы не быть, если бы выполнили все то, что декларировали в 2004 году.

Во встрече среди других приняли участие:

п ремьер-министр Украины Денис Шмыгаль;

советник главы Офиса президента Михаил Подоляк;

министр культуры Александр Ткаченко;

глава Украинского института национальной памяти Антон Доробович;

участник Евромайдана Мирон Гордейчук ;

ученый, религиовед, общественный деятель и бывший политзаключенный Игорь Козловский ;

участник Евромайдана, который был избит "Беркутом" при разгоне акции 30 ноября , ветеран АТО Виталий Кузьменко ;

ученый-философ Евгений Быстрицкий ;

участник национально-освободительного движения, соавтор Декларации о государственном суверенитете Украины Олесь Шевченко ;

жена погибшего героя Небесной сотни Наталья Бойко ;

участница Революции достоинства, волонтер-медик Олеся Жуковская ;

журналисты Елена Фроляк и Олесь Доний.

В октябре 1990 года в Киеве прошел ряд массовых акций, которые получили название Революция на граните (или Студенческая революция на граните – большинство митингующих были студентами).

В Офисе президента не называли революций, участники которых приняли участие во встрече. При этом в изначальной редакции релиза было указано, что речь идет о событиях 1991-го, 2004-го и 2013–2014 годов. Сейчас на сайте президента исправленная версия, но в кеше Google сохранился вариант, где указана ошибочная дата первой революции.

Сегодня в Украине отмечают День достоинства и свободы. Его учредили в 2014 году в честь начала двух революций – Оранжевой революции (2004 год) и Революции достоинства (2013–2014 годы).

21 ноября 2013 года в Киеве из-за отказа правительства подписать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом начался митинг на Майдане, который перерос в массовые протесты по всей стране. Протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). По словам пятого президента Украины Петра Порошенко, в результате трагических событий 18–20 февраля 2014 года погибли 107 человек. Закончился Евромайдан в конце февраля 2014 года бегством тогдашнего президента Виктора Януковича в Россию.