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Евромайдан

"Неужели нужно было именно сейчас?" В Офисе президента отреагировали на обыски в музее Революции достоинства

Проведение обысков в музее Революции достоинства перед годовщиной начала Евромайдана не способствует согласию в обществе, правоохранители должны были учитывать это, заявили в Офисе президента.

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Полиция провела обыски в музее 19 ноября
Полиция провела обыски в музее 19 ноября
Фото: Національний музей Революції Гідності • Maidan Museum / Facebook

В Офисе президента Украины обеспокоены, что обыски в музее Революции достоинства правоохранители провели накануне начала Евромайдана. Об этом говорится в заявлении ОПУ, обнародованном 19 ноября в Telegram. 

Новость об обысках в этом музее "начиная с заголовка" не может не вызывать "очень полярных эмоций", в том числе "крайне деструктивных", заявили в ОПУ. 

"Не может не вызывать беспокойство тот факт, что следственные действия прошли четко накануне годовщины начала Майдана. Понятно, что этот незаурядный день всегда вызывает эмоции, всегда переживается остро. Для миллионов украинцев до сих пор живы те ощущения, которые были во время Майдана. Поэтому любая неосторожность сейчас может восприниматься как вызов ценностям Майдана или как сознательная игра на общественных противоречиях. Неужели было обязательно именно сейчас проводить эти обыски, даже если следствие считает их нужными?" – говорится в посте. 

В Офисе президента отметили, что такие действия "точно не способствуют общественному согласию в государстве".

"Правоохранители должны учитывать и такие вещи, когда нет срочной необходимости для следственных действий", – добавили в ОПУ. 

В заявлении отмечается, что согласно версии правоохранителей, следственные действия проходили в рамках расследования о злоупотреблении служебным положением при использовании бюджетных средств в размере более 100 млн грн.

"Если деньги действительно растрачены, если действительно было злоупотребление служебным положением, то это легко доказать. А значит, все все увидят. В этом должен быть четкий правовой путь, потому что любое цивилизованное общество заинтересовано в корректном выполнении законов для предотвращения правонарушений в государстве. Мы все заинтересованы в истине и согласии. Этим, собственно, и должны завершиться сегодняшние события вокруг музея Революции достоинства – четким юридическим заключением", – резюмировали в ОПУ. 

О том, что в музее Революции достоинства проходит обыск, 19 ноября сообщили сотрудники музея. Директор музея Игорь Пошивайло также сказал, что утром сотрудники полиции и СБУ начали проводить обыск и у него дома.

Музей Революции достоинства посвящен событиями конца 2013-го – начала 2014 года, когда в Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене власти – президент Виктор Янукович бежал в Россию. На протяжении всего конфликта протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). По словам экс-президента Украины Петра Порошенко, в результате трагических событий 18–20 февраля 2014 года погибло 107 человек.

Теги: Евромайдан, Украина, Майдан, обыск, расследование, музей, обыски, Офис президента Украины
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