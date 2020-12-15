ГБР завершило расследование против Черновол по делу об убийстве во время Революции достоинства

Государственное бюро расследований подозревает бывшего нардепа Татьяну Черновол в умышленном убийстве во время Майдана в 2014 году. Речь идет о гибели человека в результате пожара в офисе Партии регионов.

Государственное бюро расследований Украины 15 декабря вручило обвинительный акт бывшему народному депутату от "Народного фронта" Татьяне Черновол по делу о поджоге офиса Партии регионов в 2014 году, в результате которого погиб человек. Об этом Черновол написала в Facebook.

По версии следствия, 18 февраля 2014 года Черновол, находясь рядом со столичным штабом ПР на Липской, 10, “договорилась с неустановленными лицами совершить поджог здания с целью проникнуть внутрь помещения“.

Как указано в обвинительном акте, экс-депутат якобы подняла защитный металлопластиковый роллет окна на первом этаже партийного здания, пока неустановленный мужчина бросил внутрь помещения бутылку с горючей смесью, что в итоге привело к пожару и смерти сотрудника центрального аппарата ПР Владимира Захарова.

Обвинения Черновол отвергает, называя дело против нее “сфальсифицированным“.

“Я никого не убивала, это расправа надо мной и акт устрашения других участников Революции достоинства за их активную государственную позицию и страх власти перед новым Майданом“, – написала Черновол в Facebook за день до вручения обвинительного акта в ГБР.

10 апреля ГБР объявило Черновол о подозрении в руководстве поджогом офиса Партии регионов в феврале 2014 года, в результате чего погиб человек 1948 года рождения.

Через шесть дней Печерский райсуд Киева отправил экс-нардепа под круглосуточный домашний арест.

24 апреля Киевский апелляционный суд смягчил меру пресечения на ночной домашний арест.

В начале июня Черновол сообщила, что ей разрешили передвигаться в пределах Киевской области, а затем – и по территории Украины.