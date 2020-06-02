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Черновол смягчили меру пресечения

Суд увеличил бывшему народному депутату Украины Татьяне Черновол, которая находится под домашним арестом по подозрению в руководстве поджогом офиса Партии регионов в феврале 2014 года, территорию разрешенного передвижения в дневное время.

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Черновол была депутатом Верховной Рады VIII созыва
Черновол была депутатом Верховной Рады VIII созыва
Фото: Тетяна Чорновол / Facebook

Бывший народный депутат Татьяна Черновол заявила, что суд смягчил ей меру пресечения. Видео с комментарием экс-нардепа журналистам обнародовало издание "Буквы" на своей странице в Facebook.

"До августа месяца, то есть два месяца, я могу находиться в пределах Киевской области и города Киева днем, а ночью у меня ночной арест", – рассказала Черновол.

https://www.facebook.com/bykvu/videos/248811749553194/

10 апреля ГБР объявило Черновол о подозрении в руководстве поджогом офиса Партии регионов в феврале 2014 года, в результате чего погиб мужчина 1948 года рождения. 16 апреля Печерский райсуд Киева отправил экс-нардепа под круглосуточный домашний арест. 24 апреля апелляционный суд смягчил меру пресечения до ночного домашнего ареста.

24 мая Черновол сказала, что в ее отношении открыли еще одно производство.

Черновол была депутатом Верховной Рады VIII созыва.

Теги: Татьяна Черновол, подозрение, домашний арест, суд
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