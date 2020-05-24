Черновол заявила, что против нее открыли еще одно уголовное производство

По словам экс-нардепа Татьяны Черновол, в ее отношении открыли уголовное производство, связанное с подаренным ей в 2014 году наградным автоматом. Она уже является подозреваемой в деле о смерти человека.

Бывший народный депутат Украины от "Народного фронта" Татьяна Черновол заявила, что в ее отношении открыли еще одно уголовное производство. Об этом она сообщила 24 мая в эфире hromadske.

"Недавно я узнала, что против меня возбудили еще одно дело, в котором сейчас проводится экспертиза относительно моего наградного автомата. Я пыталась выяснить, в чем суть, потому что автомат легальный. Он наградной, у него есть удостоверение, датированное 16 октября 2014 года", – сказала Черновол.

По словам экс-нардепа, ей инкриминируют то, что "этот автомат был захвачен в бою, следовательно, нелегальный".

Черновол уточнила, что расследование проводит Государственное бюро расследований (ГБР).

10 апреля ГБР объявило Черновол о подозрении в руководстве поджогом офиса Партии регионов в феврале 2014 года, в результате чего погиб мужчина 1948 года рождения. 16 апреля Печерский райсуд Киева отправил экс-нардепа под круглосуточный домашний арест. 24 апреля апелляционный суд смягчил меру пресечения до ночного домашнего ареста.

Черновол была депутатом Верховной Рады VIII созыва.