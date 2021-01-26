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ПОЛИТИКА

"Мифологизация государственных преступников и участников беспорядков". Суд по иску Портнова обязал Минобразования пересмотреть историю Майдана в школьных учебниках

По мнению Андрея Портнова, замглавы Администрации Президента при Викторе Януковиче, "предыдущий политический режим пытался героизировать и мифологизировать ряд государственных преступников и участников массовых беспорядков 2013–2014 годов".

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Портнов считает, что изложение событий Революции достоинства в учебниках "искажает действительные исторические события"
Портнов считает, что изложение событий Революции достоинства в учебниках "искажает действительные исторические события"
Фото: Андрей Портнов / Telegram

Окружной административный суд Киева 21 января обязал Министерство образования и науки пересмотреть учебники для пятого и 11-го классов по истории Украины относительно освещения событий Революции достоинства. Решение опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений 25 января.

В решении не указано имя истца, но экс-заместитель главы Администрации Президента Андрей Портнов в Telegram заявил, что ОАСК удовлетворил именно его иск.

По мнению Портнова, в школьных учебниках по истории "предыдущий политический режим пытался героизировать и мифологизировать ряд государственных преступников и участников массовых беспорядков 2013–2014 годов".

В частности, в иске сказано, что изложение событий Революции достоинства "искажает действительные исторические события" и якобы содержит вымышленные факты.

В качестве примера Портнов приводит учебник по истории Украины для 11-го класса (2019), где написано, что 22 января 2014 года, в День соборности Украины, снайперы "Беркута" застрелили на улице Грушевского пять активистов Евромайдана. По словам истца, это обвинение не подтверждено ни одним обвинительным приговором на момент публикации книги.

"В Едином государственном реестре судебных решений отсутствуют судебные решения, вступившие в законную силу в отношении работников специального подразделения милиции общественной безопасности "Беркут", которыми работник или работники "Беркута" признаны виновными в убийстве 22 января 2014 года активистов Евромайдана", – говорится в решении суда.

В результате суд удовлетворил иск Портнова и обязал Министерство образования и науки обеспечить пересмотр школьных учебников для пятого и 11-го классов по истории Украины, вышедших в свет в 2018-м и 2019 годах, а также компенсировать Портнову судебные расходы в размере 1681 грн.

Решение суда может быть обжаловано в суде апелляционной инстанции в течение 30 дней. После этого, если апелляция не будет подана, оно вступит в силу.

Протесты, которые получили название Евромайдан, а позже – Революция достоинства, продолжались по всей стране с 21 ноября 2013 года до конца февраля 2014 года. Митингующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). После массового расстрела активистов 18–20 февраля из страны в РФ бежал экс-президент Виктор Янукович. За время Евромайдана погибло более 100 человек, сотни получили ранения.

В расстрелах протестующих во время Революции достоинства 20 февраля 2014 года обвиняют пятерых беркутовцев – Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Олега Янишевского, Александра Маринченко и Сергея Тамтуру. Следствие установило факт 48 убийств и 80 покушений на убийство на улице Институтской в этот день. В Генпрокуратуре Украины заявили, что дело об убийствах на Майдане 20 февраля 2014 года суд продолжит рассматривать, несмотря на то, что экс-беркутовцев отпустили под личное обязательство.

Теги: Евромайдан, Беркут, Андрей Портнов, снайпер, Министерство образования, снайперы, Революция достоинства, суд, ОАСК
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