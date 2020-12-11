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Евромайдан

Экс-беркутовца Шаповалова, который восстановился через суд, уволили со службы

Харьковский окружной админсуд в начале декабря постановил восстановить на службе бывшего командира харьковского "Беркута" Виктора Шаповалова. В Министерстве внутренних дел распоряжение суда выполнили – экс-беркутовца восстановили в подразделении, которого уже не существует. Это позволило сразу же и уволить Шаповалова.

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Шаповалова обвиняли в использовании оружия против активистов Майдана
Шаповалова обвиняли в использовании оружия против активистов Майдана
Фото: graty.me

Бывшего командира харьковского "Беркута" Виктора Шаповалова, восстановленного на должности решением Харьковского окружного админсуда в начале месяца, уволили со службы. Об этом "Укринформу" сообщил директор департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артем Шевченко.

"Да. Он восстановился в подразделении, которого нет. Решение суда было выполнено, его восстановили, но должности и подразделения такого уже нет, оно уже расформировано. И поэтому его уволили – ему негде служить дальше в этом подразделении, структуры такой уже не существует", – объяснил Шевченко.

Шаповалову инкриминировали незаконное использование оружия и превышение служебных полномочий, приведшее к тяжким последствиям. По версии следствия, 18 февраля 2014 года харьковская и львовская роты "Беркута" на улице Институтской и в Крепостном переулке в Киеве стреляли по протестующим и забрасывали их светошумовыми гранатами. От действий силовиков погибли три человека, еще 109 признаны в деле потерпевшими.

Экс-командир харьковского "Беркута" был под стражей с 2015 года. Он не признавал своей вины в тяжких последствиях, вызванных превышением власти или служебных полномочий, но в 2016-м признал вину в части обвинения, которая касается незаконного обращения с оружием, Шаповалов тогда попросил прощения и назвал фамилии бывших коллег, которые получали патроны со свинцовой картечью.

В ноябре 2019-го Киевский апелляционный суд смягчил ему меру пресечения на ночной домашний арест без ношения электронного браслета, сообщала Адвокатская совещательная группа, и с тех пор он находится на свободе. Соответствующее решение суд принял по "закону Савченко", согласно которому Шаповалов провел в СИЗО "девять лет" из 10 максимально предусмотренных предъявленным ему обвинением.

В начале декабря этого года суд постановил восстановить Шаповалова на службе. Однако спикер Нацполиции Ярослав Тракало в комментарии "Украинской правде" пояснил: если МВД придется обеспечить выполнение решения суда, оно будет выполнено, но таким образом, что экс-беркутовец все равно не будет работать в Нацполиции.

Теги: Евромайдан, МВД, Революция достоинства, Артем Шевченко, увольнение, Виктор Шаповалов
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