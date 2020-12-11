Экс-беркутовца Шаповалова, который восстановился через суд, уволили со службы

Харьковский окружной админсуд в начале декабря постановил восстановить на службе бывшего командира харьковского "Беркута" Виктора Шаповалова. В Министерстве внутренних дел распоряжение суда выполнили – экс-беркутовца восстановили в подразделении, которого уже не существует. Это позволило сразу же и уволить Шаповалова.

Бывшего командира харьковского "Беркута" Виктора Шаповалова, восстановленного на должности решением Харьковского окружного админсуда в начале месяца, уволили со службы. Об этом "Укринформу" сообщил директор департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артем Шевченко.

"Да. Он восстановился в подразделении, которого нет. Решение суда было выполнено, его восстановили, но должности и подразделения такого уже нет, оно уже расформировано. И поэтому его уволили – ему негде служить дальше в этом подразделении, структуры такой уже не существует", – объяснил Шевченко.

Шаповалову инкриминировали незаконное использование оружия и превышение служебных полномочий, приведшее к тяжким последствиям. По версии следствия, 18 февраля 2014 года харьковская и львовская роты "Беркута" на улице Институтской и в Крепостном переулке в Киеве стреляли по протестующим и забрасывали их светошумовыми гранатами. От действий силовиков погибли три человека, еще 109 признаны в деле потерпевшими.

Экс-командир харьковского "Беркута" был под стражей с 2015 года. Он не признавал своей вины в тяжких последствиях, вызванных превышением власти или служебных полномочий, но в 2016-м признал вину в части обвинения, которая касается незаконного обращения с оружием, Шаповалов тогда попросил прощения и назвал фамилии бывших коллег, которые получали патроны со свинцовой картечью.