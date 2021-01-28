Админсуд Киева отменил новое украинское правописание

Суд счел, что правительство не имеет права изменять правописание, поскольку это не входит в его компетенцию.

Окружной административный суд Киева (ОАСК) 28 января отменил постановление Кабинета министров от 22 мая 2019 года, утвердившее новую редакцию "Українського правопису". Об этом в своем Facebook сообщил адвокат Дмитрий Ильченко.

В суде Ильченко представлял одного из истцов, херсонскую школьницу Юлию Пиргас.

Как он объяснил, иск основывался на том, что правительство не имеет права изменять правописание, поскольку это просто не является его компетенцией. "Также при рассмотрении выяснилось, что "языковая комиссия" имела существенные споры и не разрабатывала правописание именно в той редакции, в которой оно было утверждено правительством", – написал он.

Решение вступит в силу после апелляционного пересмотра. Сейчас правительство имеет право подать апелляцию на соответствующее решение.

22 мая Кабмин Украины утвердил постановление о принятии новой редакции украинского правописания. 24 мая Институт языкознания имени Александра Потебни обнародовал полный текст новой версии правописания (.pdf) и список основных отличий (.pdf) от варианта 1992 года. В институте предупреждали, что в ходе подготовки к официальному опубликованию возможны издательско-редакционные коррективы.

Новая редакция начала применяться с 3 июня. 4 июня Минобразования опубликовало окончательную новую редакцию правописания. 15 августа в Минобразования сообщили, что в ближайшие пять лет не будут проверять знание нового украинского правописания во время внешнего независимого тестирования.

В ОАСК подали два иска об обжаловании новой редакции правописания.

Гражданка Елена Пиргас, которая действует в интересах своей дочери Юлии, ученицы 7 класса, обратилась в суд 5 июня. "По мнению истицы, правительство, принимая изменения в правописание, действовало вне рамок своих полномочий и не учло реального состояния развития украинского языка, что усложнит его изучение и грамотное использование", – сообщали в ОАСК.

После первого заседания Юлия Пиргас заявила, что новое правописание "порочит" украинский язык, делает его "смешным и несовременным". Мать школьницы сказала, что поддерживает иск дочери.

10 сентября в суд подали еще один такой иск. 1 ноября ОАСК объединил материалы двух дел в одно производство, говорится на сайте суда.