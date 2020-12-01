Президент Украины Владимир Зеленский предложил писать слово "независимость" с большой буквы. Об этом он написал у себя в Telegram-канале 1 декабря.
Такую идею президент озвучил в день, когда Украина отмечает 29-ю годовщину со дня проведения всеукраинского референдума о независимости 1 декабря 1991 года.
"Хотя это и не предусмотрено правилами правописания, но я думаю, что слово "независимость" следует писать с большой буквы. В знак безграничного уважения ко всем, кто веками ее добивался, и как символ того, как много она для нас значит", – заявил Зеленский.
В день референдума, по словам Зеленского, более 28 миллионов человек стали одним мощным голосом украинского народа.
"Чтобы сказать на весь мир: "Мы хотим и будем жить в своем государстве – в свободной Украине". Впоследствии мы поймем, что обретение независимости не означает окончательного завершения борьбы. Что ее нужно защищать с оружием в руках, ценой собственной жизни. Мы делаем это седьмой год подряд. Делаем все для наступления мира и возвращения своих территорий", – подчеркнул президент.
Главное сегодня, по мнению президента, заключается в том, что Украина обладает всем, чтобы стать мощной и конкурентоспособной страной.
"И Украина имеет все шансы стать именно такой уже скоро. Но это возможно при одном простом условии – если все мы вместе приложим для этого свои усилия", – добавил он.
Акт провозглашения независимости Украины был принят 24 августа 1991 года на внеочередной сессии Верховного Совета УССР.
На всеукраинском референдуме 1 декабря того же года решение о провозглашении независимости поддержали 90,32% украинцев. Явка составила 84,18%.
Кабмин Украины 19 августа 2020 года утвердил план празднования Дня Независимости.