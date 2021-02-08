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Главу ОАСК Вовка не смогли принудительно доставить в суд. Детективы не нашли его

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины не нашли главу Окружного административного суда Павла Вовка по всем известным адресам, заявил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Олег Макар.

Вовк считает, что решение о его принудительном приводе в суд незаконное
Вовк считает, что решение о его принудительном приводе в суд – незаконное
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка не смогли доставить на заседание Высшего антикоррупционного суда. Об этом сообщает УНИАН

Рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения в ВАКС должно было начаться в 15.00, но прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Олег Макар сообщил, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины не нашли Вовка "по всем известным адресам". 

В заседании объявили 10-минутный перерыв.

24 декабря 2020 года детективы НАБУ вручили Вовку повестку о вызове в ВАКС. Главу ОАСК вызвали на допрос 5 января 2021 года. Судья отказывался принимать повестку, следователь закинул ее в салон автомобиля. Процесс детективы снимали на видео. 3 января они повторно попытались вручить повестку Вовку. Судья отказывался получать документ, детектив зачитал его, сопровождая Вовка в лифте и на улице. Детектив сказал, что глава ОАСК должен был явиться сегодня в суд к 11.00. Происходящее снова снимали на видео.

3 февраля судья ВАКС Андрей Бицюк удовлетворил ходатайство о принудительном приводе в суд Вовка. Глава ОАСК сегодня назвал это решение "странным и незаконным" и сказал, что "исполнять явно незаконные, преступные решения" не собирается. Вовк считает, что у него нет статуса подозреваемого.

17 июля 2020 года НАБУ сообщило, что правоохранители вручили подозрения Вовку и другим судьям, а также тогдашнему руководителю Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку.

Вовку инкриминируют ч. 3 ст. 27, ст. 351-2 (организация препятствования деятельности Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины), ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 375 (организация вынесения судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления) и ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины.

Подозрения основаны на анализе записей, которые были сделаны в кабинете Вовка и обнародованы 26 июля 2019 года. Тогда в прокуратуре заявляли, что судьи ОАСК системно вмешивались в деятельность высших органов власти Украины. В ОАСК заявили о грубом вмешательстве в свою деятельность, попытках давления на судей и их дискредитации. Вовк сказал, что обыски в помещении суда – это "цирк", а записи разговоров судей, обнародованные правоохранителями, сфальсифицированы.

11 августа НАБУ объявило Вовка, четырех судей ОАСК и двух экс-членов Высшей квалификационной коллегии судей в розыск, так как они не являлись на допросы.

По данным "Украинской правды", генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала представление в Высший совет правосудия об отстранении нескольких судей ОАСК (в том числе председателя суда Вовка) 14 августа.

3 ноября Вовка снова объявили в розыск. В ответ на информацию в СМИ о розыске в Окружном админсуде Киева заявили, что Вовк со 2 ноября находится на больничном в связи с самоизоляцией из-за коронавирусной инфекции СOVID-19, и подчеркнули, что информация об игнорировании повесток не соответствует действительности. Вовк заявлял, что повесток не получал.

В конце ноября Вовк заявил, что не будет ходить на допросы в Национальное антикоррупционное бюро.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: НАБУ, Павел Вовк, судья, суд, заседание, ВАКС, ОАСК
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