В Китае взорвался цех фармацевтической компании, есть погибшие

Власти китайского города Бэньси рассказали, что взрыв прогремел в зоне высоких технологий города, в одном из цехов фармацевтической компании.

В китайском городе Бэньси (провинция Ляонин на северо-востоке страны) прогремел мощный взрыв в цехе фармацевтической компании, сообщило государственное агентство Хinhua 8 февраля со ссылкой на местные власти.

По меньшей мере два человека погибли и три получили ранения. Власти города сообщили, что взрыв прогремел в так называемой зоне высоких технологий города. Два человека, получившие серьезные ранения в результате взрыва, скончались в больнице, несмотря на оказание им неотложной помощи.

Расследование причин инцидента продолжается.