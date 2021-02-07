Взрыв во французском Бордо. Под обломками здания нашли тело женщины, ее муж в больнице в тяжелом состоянии

Спасатели нашли тело 88-летней женщины под завалами дома в квартале Шартон французского города Бордо, где 6 февраля произошел взрыв. Об этом сообщил французский телеканал BFMTV 6 февраля со ссылкой на информацию от префектуры города.
Взрыв полностью разрушил здание, он также затронул два соседних здания, которые, по словам пожарных, частично обрушились.
Газета SudOuest пишет, что взрыв мог произойти из-за утечки газа в частном гараже. Начальник штаба префекта Дельфина Бальса сообщил, что на операцию мобилизовали более 70 пожарных.