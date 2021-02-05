В Германии взорвалась газовая труба под офисом Красного Креста, несколько человек пострадали

Причиной взрыва в офисе Красного Креста в немецком городе Мемминген стало повреждение газовой трубы, сообщили местные спасатели.

В немецком городе Мемминген около 6.00 произошел взрыв в офисе Красного Креста, пострадали пять человек, сообщило издание Augsburger Allgemeine 5 февраля со ссылкой на начальника городской пожарной охраны города Рафаэля Ниггла.

Взрыв произошел рано утром в офисе Красного Креста на Донауштрассе. Четыре человека получили легкие повреждения, их доставили в больницу. Еще одна женщина, уборщица офиса, была тяжело ранена, ее доставили в травмпункт на спасательном вертолете. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Причиной взрыва стало повреждение газовой трубы, которая проложена под землей, сказали спасатели.

В результате взрыва повреждено складское помещение Красного Креста. В момент инцидента там находилось несколько человек. Полиция эвакуировала всех живущих в домах в радиусе 500 метров и перекрыла часть улицы Донауштрассе. По словам представителя полиции, соседние дома не пострадали.

Ниггл заявил, что риска повторного взрыва больше нет. Эвакуированным жильцам разрешили вернуться в квартиры и пользоваться электричеством и отоплением. Поиск утечки на газовой магистрали продолжается.