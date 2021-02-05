Пожар в Запорожье. Полиция сообщила о подозрении работнику инфекционной больницы

По данным следствия, сотрудник инфекционной больницы Запорожья не остановил оборудование, которое выполняло работы с повышенной опасностью, что создало угрозу жизни и здоровью людей.

Полиция сообщила о подозрении работнику областной инфекционной больницы Запорожья, где из-за пожара погибли четыре человека. Об этом 5 февраля сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

В полиции отметили, что речь идет о заведующем хозяйственно-обслуживающего персоналом инфекционной больницы 1956 года рождения. Следователи утверждают, что получили достаточно доказательств для сообщения ему о подозрении.

В ходе досудебного расследования было установлено, что работник, в нарушение требований ст. 15 закона Украины "Об охране труда" и должностной инструкции, не остановил оборудование, которое выполняло работы с повышенной опасностью, что создало угрозу жизни и здоровью людей.

Как уточнили в полиции, сотруднику больницы сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и гибель людей) и ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на предприятии лицом, которое обязано их соблюдать, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины.

В областной инфекционной больнице в Запорожье в ночь на 4 февраля произошел пожар. Для изучения причин пожара создана комиссия, сообщили в облгосадминистрации.

Среди причин пожара рассматривается взрыв аппарата искусственной вентиляции легких. Правоохранители не исключают и поджог.