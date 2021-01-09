Оператор ГТС Украины не исключает, что взрыв на газопроводе в Полтавской области мог быть диверсией

Авария на магистральном газопроводе возле города Лубны в Полтавской области локализована, сообщила компания "Оператор ГТС Украины".

Одной из версий причин разгерметизации магистрального газопровода в Полтавской области является диверсия. Об этом 9 января заявили в компании "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ).

"Оператор ГТС Украины предпринимает действия в соответствии с планом локализации и ликвидации аварийных ситуаций и уже сообщил об инциденте в Нацполицию, ГСЧС (Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. – "ГОРДОН"), СБУ. Расследование установит вероятные причины аварийной ситуации, включая возможность диверсии", – говорится в сообщении.

В компании рассказали, что разгерметизация произошла на газопроводе "Уренгой – Помары – Ужгород", жертв и пострадавших в результате аварии нет.

"Ремонтные бригады работают на месте инцидента, сейчас авария локализована. Опасности для жителей соседних населенных пунктов нет. ОГТСУ делает все необходимое, чтобы восстановить стабильное снабжение газа потребителям в обходной способ, угрозы для обеспечения газом для прилегающих населенных пунктов нет. Транзиту газа также ничего не угрожает", – объяснили в компании.

Взрыв и пожар на участке магистрального газопровода произошел в нескольких километрах от города Лубны.