Спасатели назвали причину взрыва на газопроводе в Полтавской области

На магистральном газопроводе в Полтавской области произошла разгерметизация, рассказали в пресс-центре Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям 9 января.
По информации спасателей, разгерметизация произошла в 15.53 в поле вблизи села Халепцы Лубенского района Полтавской области на газопроводе "Уренгой – Помары – Ужгород" с последующим факельным горением.
"В 16.05 перекрыта подача газа на данный участок. Предварительно жертв и пострадавших нет", – сказано в сообщении.
К ликвидации огня привлекли 40 пожарных и семь единиц техники. По данным компании "Лубныгаз", чрезвычайная ситуация коснулась двух газораспределительных станций: "Новаки" и "Вишневое" Оржица.
Газовая служба предупредила в Facebook о возможных аварийных отключениях газа.
"Пожалуйста, если газ будет отключен, убедитесь, что все газовые конфорки будут закрыты. Это очень важно!" – сообщили в пресс-службе компании.