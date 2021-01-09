Спасатели назвали причину взрыва на газопроводе в Полтавской области

Чрезвычайная ситуация в Полтавской области случилась из-за разгерметизации на магистральном газопроводе, сообщила Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям. К ликвидации огня привлекли 40 пожарных.

На магистральном газопроводе в Полтавской области произошла разгерметизация, рассказали в пресс-центре Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям 9 января.

По информации спасателей, разгерметизация произошла в 15.53 в поле вблизи села Халепцы Лубенского района Полтавской области на газопроводе "Уренгой – Помары – Ужгород" с последующим факельным горением.

"В 16.05 перекрыта подача газа на данный участок. Предварительно жертв и пострадавших нет", – сказано в сообщении.

К ликвидации огня привлекли 40 пожарных и семь единиц техники. По данным компании "Лубныгаз", чрезвычайная ситуация коснулась двух газораспределительных станций: "Новаки" и "Вишневое" Оржица.

Газовая служба предупредила в Facebook о возможных аварийных отключениях газа.

"Пожалуйста, если газ будет отключен, убедитесь, что все газовые конфорки будут закрыты. Это очень важно!" – сообщили в пресс-службе компании.



