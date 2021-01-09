В Полтавской области горит участок магистрального газопровода, газовая служба сообщает о взрыве

Чрезвычайная ситуация на магистральном газопроводе в Полтавской области коснулась двух газораспределительных станций, возможны аварийные отключения, отметили в компании "Лубныгаз".

В Полтавской области в нескольких километрах к северу от города Лубны произошел взрыв на магистральном газопроводе. Об этом 9 января в Facebook проинформировала компания "Лубныгаз".

"Мы получили оперативную информацию, что на магистральном газопроводе, который обслуживает Оператор газотранспортной системы Украины ("Укртрансгаз"), произошел взрыв на участке вблизи села Калайдинцы. Возможны аварийные отключения газа", – говорится в сообщении.

По данным газовой службы, чрезвычайная ситуация коснулась двух газораспределительных станций – "Новаки" и "Вишневое" Оржица.

"Список населенных пунктов, которые отключены или будут отключены от газоснабжения, уточняется... "Лубныгаз" в оперативном режиме выводит все аварийные службы на дежурство", – рассказали в компании.

Видео горящего газопровода размещают в соцсетях пользователи.