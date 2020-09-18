В Киевской области магистральный газопровод восстановили после разгерметизации

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины отметили, что отремонтированный участок магистрального трубопровода в поселке Чабаны Киевской области можно наполнять газом.

Участок магистрального газопровода в поселке Чабаны Киевской области, где в ночь на 15 сентября произошла разгерметизация, восстановили. Об этом проинформировала Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"По состоянию на 7.00 18 сентября газопровод восстановлен для транспортировки газа. Работы по ликвидации последствий разгерметизации продолжаются", – говорится в сообщении.

Очевидцы рассказывали, что в ночь на 15 сентября в районе, где находится газопровод, произошел мощный взрыв, после чего из-под земли раздавался сильный гул, слышный за много километров.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям проинформировала, что после 1.00 подачу газа к газопроводу перекрыли. Жертв и пострадавших в ходе инцидента нет.

Как отметили в ОГТСУ, транспортировку газа потребителям не останавливали – после локализации утечки организовали переключение на другие газопроводы.

Транзит газа в страны Европы, несмотря на утечку, продолжается в штатном режиме и в заявленных объемах, заявили в Министерстве энергетики Украины.

Полиция открыла уголовное производство по факту повреждения газопровода (ст. 292 Уголовного кодекса Украины), сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

Работу поврежденного участка газопровода обещали восстановить в течение двух-трех дней.