Ремонт газопровода в Полтавской области, где произошел взрыв, все еще продолжается – ГСЧС

К ремонту газопровода в Полтавской области привлечено 25 человек и шесть единиц техники, сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Ремонт на участке разгерметизации магистрального газопровода "Уренгой – Помары – Ужгород" в Лубенском районе Полтавской области все еще продолжается. Об этом сообщил пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям утром 12 января.

"По состоянию на 7.00 12 января продолжаются работы по ремонту магистрального газопровода "Уренгой – Помары – Ужгород" вблизи с. Калайдинцы Лубенского района, где 9 января произошел взрыв с последующим факельным горением", – говорится в сообщении.

К работам привлечено 25 человек и шесть единиц техники.

9 января в нескольких километрах от города Лубны прозошли взрыв и пожар на участке магистрального газопровода "Уренгой – Помары – Ужгород". В результате взрыва часть Лубенского района Полтавской области осталась без газа из-за разгерметизации газопровода, сообщила ГСЧС.

Оператор ГТС Украины назвал диверсию одной из версий причин разгерметизации магистрального газопровода. Жертв и пострадавших в результате аварии нет.