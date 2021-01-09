Взрыв на газопроводе в Полтавской области. Без газа осталось более 10 населенных пунктов

После аварии на магистральном газопроводе в Полтавской области от газа отключили газораспределительную систему "Вишневое", из-за этого без газа осталось около 3,5 тыс. абонентов, сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.



Часть Лубенского района осталась без газа из-за разгерметизации газопровода "Уренгой – Помары – Ужгород" в Полтавской области. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в своем Telegram-канале вечером 9 января.

От газа отключили газораспределительную систему "Вишневое". Из-за отключения газораспределительной системы без газа осталось 16 населенных пунктов, это около 3,5 тыс. абонентов, заявили в ГСЧС.

На месте разгерметизации до сих пор наблюдается незначительное факельное горение высотой до одного метра над землей. Спасатели проверяют воздух в районе аварии на содержание вредных веществ.

"С целью обнаружения в воздухе превышения опасных веществ метеорологическим отделением с помощью газоанализаторов проводятся замеры воздуха в близлежащих населенных пунктах", – рассказали спасатели.

На место происшествия привлекли 71 спасателя и 15 единиц техники.

В компании "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) назвали диверсию одной из версий причин разгерметизации магистрального газопровода. Жертв и пострадавших в результате аварии нет.