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Взрыв на газопроводе в Полтавской области. Без газа осталось более 10 населенных пунктов

После аварии на магистральном газопроводе в Полтавской области от газа отключили газораспределительную систему "Вишневое", из-за этого без газа осталось около 3,5 тыс. абонентов, сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

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Разгерметизация произошла на газопроводе "Уренгой-Помары-Ужгород"
Разгерметизация произошла на газопроводе "Уренгой-Помары-Ужгород"
Фото: ЕРА (архив)

Часть Лубенского района осталась без газа из-за разгерметизации газопровода "Уренгой – Помары – Ужгород" в Полтавской области. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в своем Telegram-канале вечером 9 января.

От газа отключили газораспределительную систему "Вишневое". Из-за отключения газораспределительной системы без газа осталось 16 населенных пунктов, это около 3,5 тыс. абонентов, заявили в ГСЧС. 

На месте разгерметизации до сих пор наблюдается незначительное факельное горение высотой до одного метра над землей. Спасатели проверяют воздух в районе аварии на содержание вредных веществ.

"С целью обнаружения в воздухе превышения опасных веществ метеорологическим отделением с помощью газоанализаторов проводятся замеры воздуха в близлежащих населенных пунктах", – рассказали спасатели.

На место происшествия привлекли 71 спасателя и 15 единиц техники.

В компании "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) назвали диверсию одной из версий причин разгерметизации магистрального газопровода. Жертв и пострадавших в результате аварии нет.

Опасности для жителей соседних населенных пунктов не наблюдается. ОГТСУ делает все необходимое, чтобы восстановить стабильное снабжение газа потребителям обходным способом, угрозы для обеспечения газом для прилегающих населенных пунктов нет. Транзиту газа также ничего не угрожает, объяснили в компании.

Взрыв и пожар на участке магистрального газопровода произошел в нескольких километрах от города Лубны.

Теги: взрыв, ГСЧС, авария, Полтавская область, газопровод, диверсия, спасатели, Оператор газотранспортной системы Украины
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