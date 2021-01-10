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Взрыв на газопроводе в Полтавской области. "Лубныгаз" рассказала, когда восстановят газоснабжение

Подачу газа потребителям начнут в течение двух часов после устранения аварии на газопроводе Уренгой – Помары – Ужгород в Полтавской области, сообщила компания АО "Лубныгаз". Абонентов просят убедиться, что газовые конфорки, краны и котлы отключены.

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Без газа остается более 2,8 тыс. абонентов
Без газа остается более 2,8 тыс. абонентов
Фото: Нафтогаз Зберігання газу / Facebook

Компания АО "Лубныгаз" 10 января сообщила о возможности возобновления подачи газа после восстановления последствий разгерметизации газопровода Уренгой – Помары – Ужгород в Полтавской области в течение двух часов.

"Восстановление газоснабжения потребителям произойдет в течение двух часов после устранения аварии "Укртрансгазом". Просим абонентов перед возобновлением газоснабжения убедиться, что газовые конфорки и другое оборудование выключены, газовые краны перекрыты, газовый котел отключен, а помещение проветрено", – предупредили в компании.

Сейчас без газа остаются 2860 абонентов, четыре сельсовета и семь бюджетных учреждений. По информации компании, ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) сообщило о возможности подачи газа на газораспределительную систему (ГРС) "Вишневое" в течение 1–1,5 часов.

На месте разгерметизации газопровода идет процесс стравливания газа, ситуация контролируемая, написал в Telegram глава Полтавской облгосадминистрации Олег Синегубов 10 января.

Через несколько часов специалисты начнут постепенно восстанавливать газоснабжение населенных пунктов в обход разрушенного участка газопровода. Работники социальных служб и спасатели оповещают местных жителей о мерах безопасности, отметил чиновник.

По информации Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям на утро 10 января, в результате отключения ГРС "Вишневое" прекращено газоснабжение 17 населенных пунктов Лубенского района. Метеорологи проверяли воздух с помощью газоанализаторов и не обнаружили превышение допустимой нормы опасных веществ, сообщила ГСЧС в Telegram.

По состоянию на 8.55 10 января факельного горения на газопроводе не было.

После аварии на газопроводе от газа сразу отключили ГРС "Вишневое". Из-за отключения газораспределительной системы без газа осталось около 3,5 тыс. абонентов.

В ОГТСУ назвали диверсию одной из версий причин разгерметизации магистрального газопровода. Жертв и пострадавших в результате аварии нет.

Опасности для жителей соседних населенных пунктов не наблюдается. ОГТСУ делает все необходимое, чтобы восстановить стабильное снабжение газа потребителям обходным способом, угрозы для обеспечения газом для прилегающих населенных пунктов нет. Транзиту газа также ничего не угрожает, объяснили в компании.

Взрыв и пожар на участке магистрального газопровода произошли в нескольких километрах от города Лубны.

Теги: взрыв, газ, ГСЧС, авария, Укртрансгаз, Полтавская область, газопровод, Вишневое, Оператор газотранспортной системы Украины, Олег Синегубов
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