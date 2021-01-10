Взрыв на газопроводе в Полтавской области. "Лубныгаз" рассказала, когда восстановят газоснабжение

Подачу газа потребителям начнут в течение двух часов после устранения аварии на газопроводе Уренгой – Помары – Ужгород в Полтавской области, сообщила компания АО "Лубныгаз". Абонентов просят убедиться, что газовые конфорки, краны и котлы отключены.

Компания АО "Лубныгаз" 10 января сообщила о возможности возобновления подачи газа после восстановления последствий разгерметизации газопровода Уренгой – Помары – Ужгород в Полтавской области в течение двух часов.

"Восстановление газоснабжения потребителям произойдет в течение двух часов после устранения аварии "Укртрансгазом". Просим абонентов перед возобновлением газоснабжения убедиться, что газовые конфорки и другое оборудование выключены, газовые краны перекрыты, газовый котел отключен, а помещение проветрено", – предупредили в компании.

Сейчас без газа остаются 2860 абонентов, четыре сельсовета и семь бюджетных учреждений. По информации компании, ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) сообщило о возможности подачи газа на газораспределительную систему (ГРС) "Вишневое" в течение 1–1,5 часов.

На месте разгерметизации газопровода идет процесс стравливания газа, ситуация контролируемая, написал в Telegram глава Полтавской облгосадминистрации Олег Синегубов 10 января.

Через несколько часов специалисты начнут постепенно восстанавливать газоснабжение населенных пунктов в обход разрушенного участка газопровода. Работники социальных служб и спасатели оповещают местных жителей о мерах безопасности, отметил чиновник.

По информации Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям на утро 10 января, в результате отключения ГРС "Вишневое" прекращено газоснабжение 17 населенных пунктов Лубенского района. Метеорологи проверяли воздух с помощью газоанализаторов и не обнаружили превышение допустимой нормы опасных веществ, сообщила ГСЧС в Telegram.

По состоянию на 8.55 10 января факельного горения на газопроводе не было.

После аварии на газопроводе от газа сразу отключили ГРС "Вишневое". Из-за отключения газораспределительной системы без газа осталось около 3,5 тыс. абонентов.