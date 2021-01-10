В Полтавской области возобновили подачу газа после взрыва на газопроводе

Газоснабжение восстановили во всех 17 населенных пунктах Лубенского района Полтавской области после отключения газораспределительной системы "Вишневое", рассказали в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

После разгерметизации магистрального газопровода без газа осталось около 3,5 тыс. абонентов Фото: Нафтогаз Нафта / Facebook

В Полтавской области восстановили газоснабжение во всех 17 населенных пунктах после разгерметизации газопровода Уренгой – Помары – Ужгород. Об этом сообщила Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям в Telegram 10 января.

"По состоянию на 11.00 возобновлено газоснабжение во всех 17 населенных пунктах Лубенского района Полтавской области, которое было прекращено из-за отключения газораспределительной системы (ГРС) "Вишневое", – говорится в сообщении спасателей.

Население оповещают о возобновлении подачи газа. Спасатели просят местных жителей находиться дома и следить за газовыми приборами.