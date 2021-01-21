В Багдаде террористы-смертники устроили два взрыва, погибли 28 человек

В центре Багдада (Ирак) произошло два взрыва на территории оживленного торгового рынка, 28 человек погибли, еще 73 ранены.

В центре Багдада (Ирак) в результате двойного взрыва террористов-смертников погибли 28 человек. Об этом 21 января Rudaw заявил директор департамента гражданской обороны Ирака Кадхим Салман Бохан.

По его словам, еще 73 человека получили ранения.

Ранее СМИ сообщало о 17 погибших.

Теракты совершили смертники, которые привели в действие взрывные устройства на территории оживленного торгового рынка на площади Тайаран. Она расположена вблизи площади Тахрир в центре столицы Ирака.

По информации Reuters, с момента поражения "Исламского государства" в 2017 году теракты смертников в иракской столице стали редкостью. Последний смертельный взрыв смертника в Багдаде произошел в январе 2018 года также на площади Тайаран, в результате чего погибли не менее 27 человек.