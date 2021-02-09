ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

В Украине неэффективно или с нарушениями использовали 338 млн грн, выделенные на экстренную медицину – Счетная палата

По данным Счетной палаты Украины, неэффективно или с нарушениями использовалась треть бюджетных средств, выделенных на экстренную медицину в 2019 году.

В пилотном проекте принимали участие шесть регионов
В пилотном проекте принимали участие шесть регионов
Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

В Украине в 2019 году неэффективно или с нарушениями использовали сотни миллионов гривен, выделенных на развитие экстренной медицинской помощи (ЭМП). Об этом 8 февраля 2021 года проинформировала Счетная палата.

К такому выводу ведомство пришло после аудита использования субвенций из госбюджета местным бюджетам.

"На развитие ЭМП шести пилотных регионов – Винницкой, Донецкой, Одесской, Полтавской, Тернопольской области и Киева – в 2019 году в целом использовали 1 млрд грн. Из них 781 млн грн – субвенция из госбюджета, а 261 млн грн – софинансирование из местных бюджетов. При этом 115 млн грн субвенции вернули в госбюджет как неиспользованные. ...252 млн грн субвенции были использованы неэффективно, а 86 млн грн – с нарушением законодательства, что в целом составляет почти треть общих расходов на развитие ЭМП", – говорится в сообщении Счетной палаты.

За деньги из бюджета пилотные регионы купили 433 специализированных санитарных автомобиля на базе грузовиков и 36 учебных манекенов для центров подготовки медиков.

Аудиторы выяснили, что стоимость приобретенных машин одного и того же типа "значительно отличалась" в разных регионах, на закупке каждого автомобиля, к тому же, можно было сэкономить по 870-890 тыс. грн. Также установлены факты внесения недостоверных данных в расходных накладных и актах приема-передачи автомобилей.

"Счетная палата обнаружила закупку манекенов-тренажеров для центров подготовки медиков по цене, завышенной в 3-15 раз. Так, Киевский городской Центр экстренной медицинской помощи закупил два типа симуляционных манекенов Gaumard в 15 и 9 раз дороже цены американского производителя", - объяснили авторы отчета.

В ведомстве отметили, что в госбюджете на 2020 год средства на развитие системы экстренной медпомощи не были предусмотрены, хотя в первоначальном варианте была вписана сумма 923 млн грн.

Теги: медицина, автомобили, госбюджет, аудит, Счетная палата, медики, аудиторы, регионы, экстренная медицина
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Внучка Ющенко показала бойфренда
Внучка Ющенко показала бойфренда
"Как трогательно. Мама с сыном". Хименес-Браво показал встречу с матерью
"Как трогательно. Мама с сыном". Хименес-Браво показал встречу с матерью
Гершензон: Несмотря на антиковидную прививку, ходить без маски пока стремно
Гершензон: Несмотря на антиковидную прививку, ходить без маски пока стремно
Волочкова показала поврежденные голые ноги после семи часов репетиций
Волочкова показала поврежденные голые ноги после семи часов репетиций
Блогер с увеличенными скулами Покрещук рассказала, как относится к будущему материнству
Блогер с увеличенными скулами Покрещук рассказала, как относится к будущему материнству
"Крошечная беременная богиня Бэмби". Голая Ратаковски, которая готовится к родам, снялась в откровенной фотосессии
"Крошечная беременная богиня Бэмби". Голая Ратаковски, которая готовится к родам, снялась в откровенной фотосессии
"Она девочка. Там и пресс, и ножки". Экс-продюсер Ани Лорак Фалеса высказался о ее фигуре
"Она девочка. Там и пресс, и ножки". Экс-продюсер Ани Лорак Фалеса высказался о ее фигуре
  "Панна-котта это секс и романтик", "Опасно, но соблазнительно". Клопотенко поделился рецептом десерта, сносящего крышу
  "Панна-котта – это секс и романтик", "Опасно, но соблазнительно". Клопотенко поделился рецептом десерта, сносящего крышу
Ротару рассказала, как следит за фигурой
Ротару рассказала, как следит за фигурой
"Лидочка моя такая сильная". После смерти отца Каменских обнародовала фото матери
"Лидочка моя такая сильная". После смерти отца Каменских обнародовала фото матери
Ефремов пробудет в московском СИЗО около двух месяцев
Ефремов пробудет в московском СИЗО около двух месяцев
Подольская заразилась коронавирусом – Telegram-канал Mash
Подольская заразилась коронавирусом – Telegram-канал Mash
"За это время ты стал другом, мы потеряли "нас". Витвицкая после восьми лет брака сообщила о разводе
"За это время ты стал другом, мы потеряли "нас". Витвицкая после восьми лет брака сообщила о разводе
"Это очередной скандал!". Тина Кароль после высказывания Поляковой обнародовала видео и фото в черном платье
"Это очередной скандал!". Тина Кароль после высказывания Поляковой обнародовала видео и фото в черном платье
"Думал, голая", "А какого цвета у вас соски?", "Показалось, что это Ирина Билык". Maruv засветила тело в "голом" белье
"Думал, голая", "А какого цвета у вас соски?", "Показалось, что это Ирина Билык". Maruv засветила тело в "голом" белье
Что показали украинские дизайнеры на Ukrainian Fashion Week 2021. Фото
Что показали украинские дизайнеры на Ukrainian Fashion Week 2021. Фото
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Я не новый Дзюба". Дана Борисова прокомментировала свое порновидео с мастурбацией
"Я не новый Дзюба". Дана Борисова прокомментировала свое порновидео с мастурбацией
  "Там все голые. Я снял трусы, возбудился". Коляденко рассказал о своем нудистском опыте
"Там все голые. Я снял трусы, возбудился". Коляденко рассказал о своем нудистском опыте
"Ты была права. Я буду плакать о нем всю жизнь". Тина Кароль отреагировала на заявление Поляковой
"Ты была права. Я буду плакать о нем всю жизнь". Тина Кароль отреагировала на заявление Поляковой
Кароль рассказала, с кем ездила в отпуск в Намибию
Кароль рассказала, с кем ездила в отпуск в Намибию
"Рожаете? Или уже?", "Ноги нужно еще шире делать". Каменских отличилась откровенной позой на встрече с близкими
"Рожаете? Или уже?", "Ноги нужно еще шире делать". Каменских отличилась откровенной позой на встрече с близкими
"Думал, голая", "А какого цвета у вас соски?", "Показалось, что это Ирина Билык". Maruv засветила тело в "голом" белье
"Думал, голая", "А какого цвета у вас соски?", "Показалось, что это Ирина Билык". Maruv засветила тело в "голом" белье
"Попа у Надежды какая! Дар красивого тела", "Секси", "Попку жму", "Что же будет дальше?". Фаны Дорофеевой обсуждают ее фото в постели
"Попа у Надежды какая! Дар красивого тела", "Секси", "Попку жму", "Что же будет дальше?". Фаны Дорофеевой обсуждают ее фото в постели
  "Плакальщица на похоронах". Полякова, попавшая в скандал, объяснила свои слова в адрес Тины Кароль
"Плакальщица на похоронах". Полякова, попавшая в скандал, объяснила свои слова в адрес Тины Кароль
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS