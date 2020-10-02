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Марина Порошенко: Счетная палата подтвердила – из COVID-фонда не закуплено ни одного аппарата ИВЛ

Средства из фонда по борьбе с коронавирусом в Украине используются не на те статьи расходов, которые нужны для сдерживания инфекции, заявила лидер списка "Европейская солидарность" на выборах в Киевсовет, жена пятого президента Украины Марина Порошенко.

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Марина Порошенко: Если центральная власть не способна защитить людей мы будем защищать их на местном уровне
Марина Порошенко: Если центральная власть не способна защитить людей – мы будем защищать их на местном уровне
Фото: Європейська Солідарність – Київ / Facebook

Власть использует деньги из COVID-фонда не по назначению, заявила лидер списка "Европейская солидарность" на выборах в Киевсовет, жена пятого президента Украины Марина Порошенко, сообщает пресс-служба киевской городской организации партии в Facebook.

Она напомнила, что, как выяснила Счетная палата, из общей суммы средств фонда по борьбе с коронавирусом в Украине аппараты для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) не закупались.

"За это время они не приобрели даже ни одного аппарата ИВЛ", – подчеркнула политик.

Она рассказала, что с начала эпидемии Фонд Порошенко отремонтировал и приобрел более 50 аппаратов ИВЛ, закупил 130 тысяч защитных костюмов и 10 тысяч антивирусных очков для медиков и больше 40 тысяч ИФА-тестов.

"Это тот вклад, который помог украинцам выстоять в начале эпидемии", – заявила Порошенко.

"К сожалению, сегодня мы наблюдаем ежедневные рекорды по количеству инфицированных граждан и все больше врачей снова обращаются к нам с просьбой о помощи. И мы будем это делать, – сказала она. – Я уверена, что жизнь и здоровье граждан Украины не должны зависеть от абсолютно непрофессиональных действий правительства. И если центральная власть не способна защитить людей – мы будем защищать их на местном уровне", – подчеркнула Марина Порошенко.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2624226381160579&id=2245813635668524

В апреле Верховная Рада внесла изменения в госбюджет, которыми одобрила создание фонда борьбы с коронавирусной инфекциейИзначально правительство предлагало заложить в фонд 97,1 млрд грн, но народные депутаты не поддержали эту идею, в итоге было принято решение уменьшить размер фонда до 64,7 млрд грн. Позже размер фонда вырос до 66 млрд грн.

Согласно решению правительства, деньги из фонда направляли на помощь гражданам, в том числе пожилого возраста, в связи с негативными последствиями распространения на территории Украины коронавируса; на одноразовую помощь членам семей работников учреждений здравоохранения, которые погибли от COVID-19; другие меры, направленные на борьбу со вспышкой инфекции.

В июне Рада разрешила выделить часть средств фонда на строительство дорог.

В конце июля Минфин сообщил, что все средства фонда распределены. В министерстве рассказали, что в целом из фонда на сферу здравоохранения выделили 16,3 млрд грн, на социальную сферу – 10,6 млрд грн, на сферу обеспечения правопорядка – 2,5 млрд грн, на стимулирование экономики – 36 млрд грн, частичное восстановление расходов госбюджета – 500 млн грн, на сферу образования – 52,5 млн грн.

Теги: эпидемия, Марина Порошенко, Счетная палата, Европейская солидарность, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, ИВЛ
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