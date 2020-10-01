Из фонда по борьбе с коронавирусом в Украине не закуплено ни одного аппарата ИВЛ – Пацкан

Средства из коронавирусного фонда пошли на строительство дорог и амбулаторий, социальные выплаты населению, доплаты медикам и представителям правоохранительных органов. Об этом заявил глава Счетной палаты Украины Валерий Пацкан.

Из общей суммы средств фонда по борьбе с коронавирусом в Украине, которая составляет 66 млрд гривен, потрачено 25 млрд, однако аппараты для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на них не закупались. Об этом заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан в эфире "Украинского радио".

По его информации, 12,6 млрд гривен из фонда было выделено на строительство дорог и амбулаторий, 9,2 млрд – на выплаты по безработице и частичной безработице, на детей физлиц-предпринимателей, страховые выплаты и материальную помощь медикам, 2,8 млрд гривен – на доплаты к зарплате сотрудникам МВД, Министерства здравоохранения и исполнительной службы, 289 млн – на закупку оборудования и средств индивидуальной защиты.

Аппараты ИВЛ закупали меценаты, за счет собственных средств их также приобретали для себя государственные органы, в том числе МВД, уточнил Пацкан.

На данный момент существует проблема с закупкой аппаратов ИВЛ, сказал он.

По данным Пацкана, сейчас проходят тендеры на общую сумму 1,5 млрд гривен: два на 630 млн гривен на закупку 20 стационарных агиографических рентгеновских цифровых систем и шесть – на закупку 60 компьютерных томографов для опорных больниц на сумму 913 млн гривен.

"Сами аппараты ИВЛ мы должны были закупить, объявлен был тендер на закупку 100 аппаратов, срок поставки был до 30 октября. Первый тендер объявлен 16 июля, провели аукцион – должны были до 15 сентября закупить 50 аппаратов. На него вышли шесть участников", – рассказал Пацкан.

Двое из участников аукциона предложили товары, соответствующие требованиям, однако выяснилось, что первый поставщик не имел опыта поставки таких товаров, а за вторым числились факты невыполнения предварительных договоров. Сейчас идет новый тендер.