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ПОЛИТИКА

Фракция "Слуга народа" не согласна с высказываниями Милованова в адрес МВФ – Гетманцев

Депутатская фракция "Слуга народа" не поддерживает мнение советника главы Офиса президента Тимофея Милованова о том, что "МВФ обкакался", заявил руководитель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Гетманцев: Господин Милованов является такой экстравагантной фигурой в нашей команде, и мы его за это любим иногда, а иногда наоборот
Гетманцев: Господин Милованов является такой экстравагантной фигурой в нашей команде, и мы его за это любим иногда, а иногда – наоборот
Фото: Danil Getmantsev / Facebook

Депутатская фракция "Слуга народа" не поддерживает нелестные высказывания советника главы Офиса президента Тимофея Милованова в адрес Международного валютного фонда (МВФ), заявил руководитель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Об этом он сказал сегодня на брифинге, передает корреспондент "ГОРДОН".

По мнению Гетманцева, этот вопрос не стоит какой-либо реакции или обсуждения.

"Безусловно, это скандал, некий скандальчик, скажем так, и его, конечно, интересно обсудить, но он не несет никакого смысла. Господин Милованов является такой экстравагантной фигурой в нашей команде, и мы его за это, собственно говоря, любим иногда, а иногда – наоборот. Он позволяет себе определенные высказывания, с которыми мы не соглашаемся абсолютно, я могу это с уверенностью сказать", – подчеркнул Гетманцев.

Он добавил, что переговоры с МВФ продолжаются и украинская сторона заинтересована в том, чтобы программа продолжилась как можно скорее, но отметил, что реформами в стране не удовлетворен не только МВФ, но и "не удовлетворен народ Украины".

14 февраля в комментариях в Facebook Милованов написал, что во время переговоров "МВФ обкакался, а не Украина"

Постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман 13 февраля сообщил, что миссия Фонда завершила работу. Но решение о пересмотре программы еще не принято. "Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы. Дискуссии продолжатся", – сказал он.

Миссия МВФ работала в Украине в период с 11 января по 12 февраля.

Украина сотрудничает с МВФ по новой программе stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня 2020 года. По ней предполагается выделить $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша. Как говорил министр финансов Сергей Марченко, Киев ожидал получения еще двух траншей по $700 млн до конца года, но этого не произошло.

21–23 декабря 2020 года миссия Международного валютного фонда начала первый пересмотр соглашения с Украиной в формате stand-by. Она возобновила работу после зимних каникул 11 января 2021 года. Комментируя сроки выделения следующего транша МВФ, директор пресс-офиса миссии Фонда в Украине Джерри Райс сказал, что сначала надо изучить политику экономического развития и проведения реформ в стране.

В феврале Марченко говорил, что Украина и МВФ подпишут новый вариант меморандума о сотрудничестве.

Теги: МВФ, депутаты, народные депутаты, миссия, скандал, Слуга народа, Тимофей Милованов, Даниил Гетманцев
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