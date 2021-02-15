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ДЕНЬГИ

"Катастрофы не будет". Гетманцев спрогнозировал будущее Украины без кредита от МВФ

Украина сможет без кредита от Международного валютного фонда выполнить свои бюджетные обязательства и обеспечить финансовую стабильность, уверен глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев.

МВФ еще не принял решение о пересмотре программы сотрудничества с Украиной
МВФ еще не принял решение о пересмотре программы сотрудничества с Украиной
Фото: EPA

В этом году Украине будет труднее справиться без транша от Международного валютного фонда, но его отсутствие не станет катастрофой. Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев на брифинге 15 февраля, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"В любом случае катастрофы не будет. Будут выполнены все бюджетные обязательства, будет в стране финансовая и валютная стабильность. Речь идет о том, чтобы удешевить эти кредиты, которые мы получаем. С МВФ это сделать намного легче. Дешевые деньги от МВФ нужно использовать на те цели, которые необходимы в посткризисный период", – пояснил нардеп.

Провал переговоров с миссией МВФ в феврале Гетманцев назвал отрицательным результатом.

"Радоваться такому результату мы не можем. [...] С другой стороны, мы должны понимать, что сотрудничество с любым международным партнером возможно тогда, когда это удовлетворяет интересы как международных партнеров, так и Украины. Мы должны в этих переговорах найти правильный баланс, чтобы не перейти красные линии ни нашего суверенитета, ни интересов украинцев", – добавил Гетманцев.

Постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман 13 февраля сообщил, что миссия Фонда завершила работу, но решение о пересмотре программы еще не принято. "Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы. Дискуссии продолжатся", – сказал он.

Миссия МВФ работала в Украине в период с 11 января по 12 февраля.

Украина сотрудничает с МВФ по новой программе stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня 2020 года. По ней предполагается выделить $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша. Как говорил министр финансов Сергей Марченко, Киев ожидал получения еще двух траншей по $700 млн до конца года, но этого не произошло.

21–23 декабря 2020 года миссия Международного валютного фонда начала первый пересмотр соглашения с Украиной в формате stand-by. Она возобновила работу после зимних каникул 11 января 2021 года. Комментируя сроки выделения следующего транша МВФ, директор пресс-офиса миссии Фонда в Украине Джерри Райс сказал, что сначала надо изучить политику экономического развития и проведения реформ в стране.

В феврале Марченко говорил, что Украина и МВФ подпишут новый вариант меморандума о сотрудничестве.

Теги: МВФ, бюджет, миссия, деньги, кредиты, транш, Даниил Гетманцев, сотрудничество
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