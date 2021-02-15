"Катастрофы не будет". Гетманцев спрогнозировал будущее Украины без кредита от МВФ

Украина сможет без кредита от Международного валютного фонда выполнить свои бюджетные обязательства и обеспечить финансовую стабильность, уверен глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев.

МВФ еще не принял решение о пересмотре программы сотрудничества с Украиной Фото: EPA

В этом году Украине будет труднее справиться без транша от Международного валютного фонда, но его отсутствие не станет катастрофой. Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев на брифинге 15 февраля, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"В любом случае катастрофы не будет. Будут выполнены все бюджетные обязательства, будет в стране финансовая и валютная стабильность. Речь идет о том, чтобы удешевить эти кредиты, которые мы получаем. С МВФ это сделать намного легче. Дешевые деньги от МВФ нужно использовать на те цели, которые необходимы в посткризисный период", – пояснил нардеп.

Провал переговоров с миссией МВФ в феврале Гетманцев назвал отрицательным результатом.

"Радоваться такому результату мы не можем. [...] С другой стороны, мы должны понимать, что сотрудничество с любым международным партнером возможно тогда, когда это удовлетворяет интересы как международных партнеров, так и Украины. Мы должны в этих переговорах найти правильный баланс, чтобы не перейти красные линии ни нашего суверенитета, ни интересов украинцев", – добавил Гетманцев.