Гетманцев считает, что уровень падения ВВП в Украине меньше, чем у соседей

В Украине реальный уровень падения ВВП намного меньше, чем в развитых странах мира, считает народный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев. По его словам, максимальное снижение ВВП может достичь 4,4%.

Гетманцев полагает, что на сегодняшний день Украина имеет неплохие шансы для развития Фото: Danil Getmantsev / Facebook

Падение ВВП в Украине ожидается на уровне 4,2–4,4%, заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев на брифинге 15 февраля, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Падение реального ВВП в Украине намного меньше, чем у наших соседей и в развитых странах мира. Если мы говорим об Украине, то ожидаем падение на уровне 4,2–4,4%. Нам пророчили падение на уровне 8% от МВФ и на уровне 6% от нашего Национального банка", – пояснил депутат.

По информации Гетманцева, в европейских странах наблюдается падение ВВП на уровне 6,4%.

"Падение в Чехии – 6,8%, в Румынии – 5,3%, в Венгрии – 5,7%, в Словакии – 6,3%. Таким образом, мы должны понимать, что, несмотря на все недовольство, все мифы и сказки, которые рассказывают об экономическом состоянии в нашей стране, мы прошли этот кризис неплохо", – констатировал политик.

Для сравнения депутат привел данные за 2009 год.

"Мы упали [по уровню ВВП] больше всех стран мира – на 14,8%. В 2014–2015 годах – на 15,8%, но сегодня имеем неплохие шансы для будущего развития", – обнадежил он.

О том, что Украина мягче всех европейских стран прошла экономический кризис, говорил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Страна потеряла лишь 4,5% ВВП, а в этом году рост экономики Украины будет более 4,6%, говорил он.

В январе Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2021 году. По мнению аналитиков банка, в 2021 году экономика Украины вырастет на 3%, в 2022-м – на 3,1%.

По оценкам Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, падение ВВП Украины по итогам I квартала 2021 года может достичь 3%.

Советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко сообщал, что в 2021 году глобальная экономика постепенно восстановится, что приведет к восстановлению и положения Украины.