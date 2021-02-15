Будем надеяться, что теперь МВФ будет жестче с украинской властью. Пряники тут не работают. Только кнут

МВФ ошибся? Да. Он ошибся в тот момент, когда был слишком добр к украинской власти. Когда согласился на миссию в конце года, несмотря на то, что украинская сторона ничего не сделала. Когда спас украинскую власть. Когда дал сигнал, что все в порядке, что позволило Украине привлечь $4 млрд и перекрыть огромную дыру в бюджете. Когда позволил снова пропетлять без реформ. Когда простил разрушение антикоррупционной инфраструктуры и отсутствие судебной реформы.

Это была ошибка. Она дала украинская власти сигнал, что все можно. Как хорошо, что теперь сама украинская власть говорит МВФ, что так больше делать не надо. Это очень осознанно.

Будем надеяться, что МВФ услышит этот сигнал. Услышит просьбу быть жестче. Пряники тут не работают. Только кнут.

Источник: Sergey Fursa / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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