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"МВФ обкакался". Милованов в ОАЭ прокомментировал решение Фонда по Украине

Бывший министр экономики Тимофей Милованов, советник руководителя Офиса президента Украины заявил, что 14 февраля ему посчастливилось быть на встрече президента Украины Владимира Зеленского с наследным принцем Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего вооруженными силами ОАЭ, шейхом Мухаммадом ибн Заидом Аль Нахайяном.

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Милованов сделал заявление 14 февраля в ОАЭ
Милованов сделал заявление 14 февраля в ОАЭ
Фото: Тимофей Милованов / Facebook

Бывший министр экономики Тимофей Милованов, советник руководителя Офиса президента Украины заявил, что миссия МВФ в Украине обкакалась. Об этом он сообщил 14 февраля в комментарии к публикации о поездке в Объединенные Арабские Эмираты на своей странице в Facebook.

Милованов опубликовал фото со встречи президента Украины Владимира Зеленского с наследным принцем Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего вооруженными силами ОАЭ, шейхом Мухаммадом ибн Заидом Аль Нахайяном и написал, что ему посчастливилось там быть.

"Он [шейх] дал задание своей команде увеличить товарооборот и инвестиции в агро с Украиной в 10 раз за несколько лет, то есть довести до $2 млрд в год", – заявил Милованов.

В комментариях пользователь Ден Ювженко сообщил: "Ну с МВФ обкакались, надо хоть как-то компенсировать".

"Там МВФ обкакался, а не Украина. Если это честно смотреть", – ответил Милованов.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1931403197028853&id=100004775745586

13 февраля Зеленский вместе с супругой Еленой прибыл в ОАЭ с официальным визитом, который продлится до 15 февраля.

14 февраля президент Украины Владимир Зеленский обсудил торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество с наследным принцем Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего вооруженными силами ОАЭ, шейхом Мухаммадом ибн Заидом Аль Нахайяном. Подписан ряд двусторонних документов, в частности: протокол о внесении изменений в соглашение между правительством Украины и правительством ОАЭ об избежании двойного налогообложения и меморандум о взаимопонимании между Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины и Офисом государственного министра продовольственной и водной безопасности ОАЭ.

Также подписан меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере развития туристического сектора между Государственным агентством развития туризма Украины и министерством экономики ОАЭ, меморандум о взаимопонимании в сфере землеустройства между Госгеокадастром Украины и министерством изменения климата и окружающей среды ОАЭ.

Кроме этого, стороны подписали меморандум о взаимопонимании между Министерством внутренних дел Украины и министерством внутренних дел ОАЭ о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений.

13 февраля постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман сообщил, что миссия Фонда завершила работу, но решение о пересмотре программы еще не принято. "Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы. Дискуссии продолжатся", – сказал он.

Миссия МВФ работала в Украине в период с 11 января по 12 февраля.

Украина сотрудничает с МВФ по новой программе stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня 2020 года. По ней предполагается выделить $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша. Как говорил министр финансов Сергей Марченко, Киев ожидал получения еще двух траншей по $700 млн до конца года, но этого не произошло.

21–23 декабря 2020 года миссия Международного валютного фонда начала первый пересмотр соглашения с Украиной в формате stand-by. Она возобновила работу после зимних каникул 11 января 2021 года. Комментируя сроки выделения следующего транша МВФ, директор пресс-офиса миссии Фонда в Украине Джерри Райс сказал, что сначала надо изучить политику экономического развития и проведения реформ в стране.

В феврале министр финансов Украины Сергей Марченко говорил, что Украина и МВФ подпишут новый вариант меморандума о сотрудничестве.

Теги: Украина, инвестиции, МВФ, ОАЭ, экономика, Владимир Зеленский, Абу-Даби, Тимофей Милованов, соглашение, сотрудничество
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