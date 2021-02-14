Украина и ОАЭ подписали меморандум о взаимном признании водительских удостоверений

Подписание документа о взаимном признании водительских удостоверений между Украиной и ОАЭ окажет положительное влияние на развитие туристической отрасли, экономическую и деловую активность, заявили в Офисе президента Украины.

Украина и Объединенные Арабские Эмираты 14 февраля подписали документ о взаимном признании водительских удостоверений. Об этом сообщила пресс-служба президента Украины.

Во время визита украинской делегации в ОАЭ был подписан меморандум о взаимопонимании между Министерством внутренних дел Украины и министерством внутренних дел ОАЭ о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений.

"Теперь владелец водительского удостоверения, выданного компетентным органом одной из стран, имеет право управлять транспортным средством той категории, указанной в удостоверении водителя, на территории другой страны в течение определенного ее национальным законодательством периода. Заключение соглашения окажет положительное влияние на развитие туристической отрасли, экономическую и деловую активность, а также будет способствовать развитию контактов между людьми и увеличению двустороннего пассажиропотока", – говорится в сообщении.

13 февраля президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой и другими членами делегации прибыл в ОАЭ с официальным визитом, который продлится до 15 февраля.