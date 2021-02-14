В мире сделали уже более 170 млн прививок от кронавируса

Вакцинация от коронавируса SARS-CoV-2 началась в 77 странах, больше всего прививок получили жители США – 50 млн доз.

В Украине вакцинация еще не началась Фото: EPA

В мире по состоянию на утро 14 февраля сделали более 172 млн прививок от коронавируса. Об этом свидетельствуют данные агентства Bloomberg.

Вакцинация началась в 77 странах.

Лидерами по количеству введенных доз являются:

США – 50 млн доз;

Китай – 40,5 млн доз;

Страны ЕС – 21,1 млн доз;

Великобритания – 15 млн доз;

Индия – 7,9 млн доз.

При этом лидерами по числу доз на 100 человек являются Израиль (69,32), Сейшельские острова (54,04), Объединенные Арабские Эмираты (46,56), Великобритания (22,59) и США (15,84).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 13 февраля коронавирус в мире подтвердили у 108,5 млн человек. Умерло от коронавирусной инфекции COVID-19 2,39 млн человек, 60,8 млн – выздоровели.

Украина прививать свое население еще не начинала. Старт вакцинации в стране наметили на середину февраля.