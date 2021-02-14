В мире коронавирус подтвержден у 108,5 млн человек

За время пандемии от коронавирусной инфекции COVID-19 в мире умерло 2,39 млн человек, 60,8 млн – выздоровели.

Больше всего заболевших в США

Фото: EPA

В мире по состоянию на утро 14 февраля коронавирус подтвердили у 108,5 млн человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания. Умерло от коронавирусной инфекции COVID-19 2,39 млн человек, 60,8 млн – выздоровели. Странами с наибольшим распространением COVID-19 являются: США (27,57 млн заболевших, 484,2 тыс. умерших);

Индия (10,9 млн заболевших, 155,6 тыс. умерших, 10,6 млн выздоровевших);

Бразилия (9,8 млн заболевших, 238,5 тыс. умерших, 8,7 млн выздоровевших);

Великобритания (4 млн заболевших, 117,1 тыс. умерших);

Россия (4 млн заболевших, 78 тыс. умерших, 3,5 млн выздоровевших). Украина в списке на 17-м месте. Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.