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Радуцкий предложил вне очереди вакцинировать журналистов от коронавируса для популяризации кампании

Чтобы популяризовать кампанию вакцинации против коронавируса среди населения, нардеп от "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий предлагает ежедневно публиковать статистику вакцинации, открыть специальную "горячую линию", тестировать тех, кто отказался прививаться, а также в первых волнах вакцинировать журналистов.

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Радуцкий: Без прививок мы будем обречены каждый год бороться с новыми штаммами вируса и очередной волной коронавирусной болезни
Радуцкий: Без прививок мы будем обречены каждый год бороться с новыми штаммами вируса и очередной волной коронавирусной болезни
Фото: Михайло Радуцький / Facebook

Для популяризации кампании вакцинации против коронавируса нужно предпринять ряд шагов, в частности – вне очереди вакцинировать журналистов. Об этом заявил нардеп от "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в Facebook 12 февраля.

Нардеп отметил, что согласно исследованию Киевской школы экономики, иммунитет против коронавируса может быть только у 13-20% украинцев. Он считает, что достичь коллективного иммунитета без вакцинации почти невозможно.

"Без прививок мы будем обречены каждый год бороться с новыми штаммами вируса и очередной волной коронавирусной болезни. Скорее всего, в 2021 году мы не сможем полностью преодолеть пандемию. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, формированию коллективного иммунитета препятствуют новые штаммы вируса, отсутствие прививок у детей (которые болеют в легкой форме, но передают вирус) и антивакцинальная кампания. Нам действительно в ближайшее время придется убедить значительную часть общества отбросить страх и предрассудки и согласиться пройти прививки", – заявил нардеп.

Чтобы убедить украинцев вакцинироваться от коронавируса, Радуцкий предлагает несколько шагов, среди которых – открыть консультативную "горячую линию", которая будет заниматься только вопросами вакцинации; ежедневно публиковать статистику вакцинации, а также вне очереди прививать журналистов.

"Журналисты – это наши лидеры мнений. Если мы предложим им пройти прививки в первых волнах, чтобы рассказать об этом обществу – значительно уменьшим количество скептиков среди населения", – считает политик.

Также он предлагает обязательно тестировать тех, кто отказался прививаться, в ввести налоговые льготы для предприятий, которые будут вакцинировать трудовые коллективы.

"В Израиле планируют обязать работников бюджетной сферы, которые отказываются прививаться, регулярно проходить тестирование. Минздрав страны предлагает: если учитель отказывается от вакцинации, ему придется один-два раза в неделю сдавать тест на COVID-19. Некоторый период тесты финансирует государство, затем педагог будет сдавать тесты за собственные средства. Предлагается также ввести обязательное тестирование для посещения определенных публичных мест, например, фитнес-клубов. Я не уверен, что Украина сейчас готова копировать опыт Израиля. Но по крайней мере обсуждение и разработка таких изменений в законодательство может стимулировать граждан не отказываться от прививки", – заявил Радуцкий.

https://www.facebook.com/radutskyy/posts/266534738329125

В Украине вакцинация пока не начиналась. Согласно национальному плану, 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией в течение 2021–2022 годов. 29 января его одобрила Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Согласно национальному плану иммунизации, на первом этапе планируют привить 367,5 тыс. человек.

Украина уже получила подтверждение о поставке 22 млн доз вакцин, сообщал Степанов. 

В рамках глобальной инициативы COVAX Украина бесплатно получит 117 тыс. доз вакцины Pfizer в середине февраля и от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca в течение первого полугодия 2021 года. 1,2 млн доз препарата AstraZeneca Украине перепродаст Польша.

Еще 12 млн доз вакцин, разработанных компаниями AstraZeneca и Novavax (США), Украина закупит по контракту с индийской компанией Serum Institute, где производят препараты, и британской компанией-посредником Crown Agents.

1,9 млн доз вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Минздрав планирует закупить у украинской компании "Лекхим", которая получила квоту на ввоз в Украину 5 млн доз вакцины от Sinovac Biotech в первом полугодии 2021 года. Ожидается, что первые 700 тыс. доз поставят в Украину до конца февраляОднако поставки могут перенести на начало апреля в связи с задержкой получения компанией экспортной лицензии от правительства Китая и поздним принятием Верховной Радой Украины специального закона о регистрации вакцин от коронавируса, выяснило Reuters.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Верховная Рада, вакцинация, журналисты, Михаил Радуцкий, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, тестирование, прививки
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