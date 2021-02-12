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"Любой медработник – герой". В Минздраве сообщили, кто получит первую прививку от COVID-19

Первую дозу вакцины от коронавирусной инфекции в Украине сделают, как только препарат завезут в страну, рассказал заместитель министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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Ляшко: Первый укол точно получит медработник
Ляшко: Первый укол точно получит медработник
Фото: Виктор Ляшко / Facebook

В Украине не будут делать первую в стране прививку от коронавирусной инфекции кому-нибудь из известных лиц, ее получит один из медиков. Об этом заместитель министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал в эфире канала "1+1" 11 февраля. 

"Первый укол точно получит медработник. Украина приняла решение начинать кампанию иммунопрофилактики с медицинских работников, чтобы защитить людей, которые на передовой борются с коронавирусной болезнью. Я считаю, что любой медицинский работник – герой и он может стать тем, кто получит первую прививку. И мы не можем делить, кто больше заслуживает, а кто меньше", – сказал он. 

Ляшко отметил, что первую инъекцию сделают, "как только она приедет в Украину". Он заверил, что логистика процесса четко распланирована. 

"Мы знаем фамилии всех медработников, которые будут прививаться мРНК-вакциной от [Pfizer], даже если она придет позже, чем закупленная на бюджетные средства AstraZeneca. Это 58 тыс. медработников", – уточнил Ляшко. 

По его словам, публичные лица, в том числе президент Украины Владимир Зеленский, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, члены Кабмина пройдут вакцинацию в феврале. 

"Мы все покажем, что вакцина безопасна и эффективна. Я лично буду призывать своих родителей, чтобы они пригласили [журналистов], когда они будут делать прививки, и показали, что это родители главного санитарного врача прививаются в своем селе медицинским работником на месте", – отметил Ляшко. 

Он уточнил, что на следующей неделе в Украине ожидают вакцины от двух производителей – Pfizer и AstraZeneca. Их начнут использовать после регистрации в Украине. 

"Вакцины скоро будут. И Pfizer, и AstraZeneca одобрены ВОЗ и разрешены для использования в экстренных чрезвычайных ситуациях. Сейчас Pfizer подтвердил поставки в Украину 117 тыс. доз. В дальнейшем мы говорим о том, что есть подписанные контракты на 12 млн доз вакцины AstraZeneca и Novavax. Плюс есть подтверждение от глобальной инициативы COVAX о поставках нам дополнительно в первом и втором кварталах от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca", – рассказал Ляшко. 

По данным агентства Bloomberg на 12 февраля, в мире сделали более 159 млн доз вакцины, кампании по иммунизации стартовали в 76 странах.

В Украине вакцинация пока не начиналась. Согласно национальному плану, 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией в течение 2021–2022 годов. 29 января его одобрила Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Согласно национальному плану иммунизации, на первом этапе планируют привить 367,5 тыс. человек.

Украина уже получила подтверждение о поставке 22 млн доз вакцин, сообщал министр здравоохранения Максим Степанов. Первый миллион вакцин от AstraZeneca Украина ожидает 15 февраля.

В рамках глобальной инициативы COVAX Украина бесплатно получит 117 тыс. доз вакцины Pfizer в феврале и от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca в течение первого полугодия, сообщали в Еврокомиссии. Еще 1,2 млн доз препарата AstraZeneca Украине перепродаст Польша.

Еще 12 млн доз вакцин, разработанных компаниями AstraZeneca и Novavax (США), Украина закупит по контракту с индийской компанией Serum Institute, где производят препараты, и британской компанией-посредником Crown Agents.

1,9 млн доз вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Минздрав планирует закупить у украинской компании "Лекхим", которая получила квоту на ввоз в Украину 5 млн доз вакцины от Sinovac Biotech в первом полугодии 2021 года. Ожидается, что первые 700 тыс. доз поставят в Украину до конца февраляОднако поставки могут перенести на начало апреля в связи с задержкой получения компанией экспортной лицензии от правительства Китая и поздним принятием Верховной Радой Украины специального закона о регистрации вакцин от коронавируса, выяснило Reuters.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, вакцинация, медики, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, Виктор Ляшко, коронавирус, прививки
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